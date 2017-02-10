田間果苗也愛美？ 全部戴上高帽子
2017-02-10 19:14
每株百香果幼苗頂端新芽都像是戴了一頂高帽子，成田間特殊景觀。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕去年霸王級寒流讓全台農業損失慘重，入冬首波寒流來勢洶洶，南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區農民不敢掉以輕心，為正在發芽生長的百香果苗套上塑膠袋，就像為嫩芽戴上一頂高帽子，成田間特殊景觀，雖然費時又費工，但農民認為多一分準備，就能少一分損失。
寒流強勢襲台，許多遊客期待能像去年霸王級寒流發威時一睹美麗雪景，但冰雪狂襲之後，許多蔬果因雪、霜害受損減產，價格飆漲，農民損失慘重，連帶消費者也深受其害。
埔里鎮是全國百香果最大產區，去年寒流導致第一期百香果產期延後與大減產，農曆年前產期結束後，全區的百香果砍除重新栽種新苗，正值發芽生長階段，許多果苗上方都多了一個像是錐狀的小帽子，其實正是農民的抗寒妙方。
合成里長蔡敏雄表示，現在的果苗剛冒出新芽，最怕入夜或清晨低溫降霜受損，因此以人工在頂芽處套上塑膠袋，以釘書機釘好固定，將嫩芽完整保護，還有農民會噴灑粉狀的防寒劑，保護葉片不凍傷，雖然費時費工，但這波寒流影響時間長，多做準備就能減少損失。
也有甘蔗園的四周圍起黑色織網，以防冷冽的寒風吹拂，至於下週就是西洋情人節，玫瑰花等切花的需求量增加，碰上寒流來襲，花農也加緊採收出貨。
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