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手機很重要！調查：手拿Android難追iPhone愛用者

2017-02-10  19:58

〔即時新聞／綜合報導〕很多現代人在擇偶時會選擇和自己興趣、個性相同的人，最近一項調查更發現，手機作業系統在感情中也很重要，多數人對和自己有相同系統手機的人的好感度較高，使用Android手機的人較難追到iPhone使用者。

綜合報導指出，線上交友平台「Match.com」之前對5500位18歲以上的美國單身使用者進行調查，結果發現，現代人很在意手機系統。iPhone用戶有多出21倍的機率會對Android用戶做出負面評價，Android用戶也有多出15倍的機率會對iPhone用戶做出負面評價，顯示人們似乎傾向和與自己品味相近的人約會。

調查也發現，現代人除了在意手機作業系統外，還對很多細節有意見，那些使用較舊款手機的人，成功約會的機率比使用最新款手機的人低56%。58%的人不喜歡和常在臉書抱怨的人交往，另一半的人也會避免和在社群網站上太活躍的人約會。還有15%的人如果在約會中看到對方的手機螢幕有裂痕，就會重新考慮之後是否會再次和她約會。

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  • 調查發現，多數人對和自己有相同系統手機的人的好感度較高。（美聯社）

    調查發現，多數人對和自己有相同系統手機的人的好感度較高。（美聯社）

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