全台20縣市空品達警戒橘！ 敏感族群須留意

全台天氣持續冷，空氣品質也呈現一片橘，敏感族群須留意。（記者方賓照攝）

2017-02-10 18:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台天氣持續冷，空氣品質也呈現一片橘，根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，目前全台共有20縣市空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的「警戒橘」等級，預估要到明天清晨才會緩解，提醒民眾注意。

資料顯示，整個西半部地區北起基隆、南至屏東，外加宜蘭地區、外到金門馬祖，一片橘色，其中基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南、宜蘭，以及外島金門馬祖等，更是呈現全區測站「警戒橘」，雲嘉南部分地區AQI更達到「不良紅」等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署監資處長張順欽表示，因為冷空氣南下帶來境外污染物，今日風速變弱後某些地區擴散不佳，又加上本地污染物排放，形成這個狀況，估計可能要持續到明天清晨。張順欽也提醒，明天高屏地區仍然可能出現「不良紅」的狀況，民眾須留意健康維護。