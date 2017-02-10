綠蠵龜冷死？ 獸醫：死因從外觀無法判斷

2017-02-10 18:46

〔記者葉永騫／琉球報導〕海巡署南巡局第6海岸巡防總隊漁福安檢所今天上午在漁福沙灘發現一隻死亡綠蠵龜，由於正值寒流來襲，加上外觀沒有外傷，有人懷疑是冷死的，但獸醫認為，其死因從外觀無法判斷，隨即就地掩埋。

海巡第6總隊漁福安檢所今天接獲民眾通報，有綠蠵龜擱淺在漁福沙灘，立即聯繫琉球新安檢所、琉球線上巡邏組人員及琉球鄉公所獸醫顏聖文前往瞭解，抵達時綠蠵龜已死亡，其身長約40公分、寬約36公分，背甲、頭部及四肢無明顯外傷或腐爛現象，實際死因不眀，也無法判斷是否與寒流來襲有關。經聯繫屏東縣政府農林處保育科陳博勝專員後決定將綠蠵龜就地掩埋。