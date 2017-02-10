成大船舶性能試驗拖航水槽獲ISO認證 東南亞唯一
2017-02-10 19:04
成大船舶性能試驗拖航水槽獲ISO9001認證，是東南亞唯一。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕有全國最大「船舶性能試驗拖航水槽」的成功大學系統及船舶機電系，費時6年提升拖航水槽實驗整體品質與設備效率，今年初獲得國際知名認證機構-日本海事協會（Class NK） ISO9001認證，未來國內外船廠造船前要預估相關數據，不必遠赴歐美做實驗，除了有效節省成本，更重要的是再也不怕關鍵技術外流。
成大拖航水槽長約165公尺、深4公尺、寬8公尺，是台灣第一大、世界大學前五大的船模實驗水槽，歷年來，該校系統及船舶系老師與研究生利用水槽實驗結果，在知名國際期刊暨會議發表近百篇學術論文，也曾受託進行潛艦壓力訊號偵測及阻力拖航試驗，在潛艦國造、國艦國造政策上扮演重要角色，默默為國家安全做出貢獻。
今天日本海事協會認證事業本部部長小岩敏郎到成大頒授證書，成大黃正弘副校長代表接受，台船董事長鄭文隆等人出席見證歷史一刻。
黃正弘指出，成大拖航水槽得到國際認證，在海洋相關工程領域實驗能量更加強大，貢獻社會、造福世人。日本海事協會小岩敏郎表示，日後成大水槽可以對國際開放，為國外廠船進行造船前的船模試驗；日本船舶性能試驗水槽相關業務量很滿，成大有機會爭取日本船廠生意，相信很有前途。
台船董事長鄭文隆說，台船近40年來累計建造400多艘超大型航行國際的船舶，每艘都到國際做船模試驗，價格貴外還要排隊，設計的關鍵或創新都被摸透；成大師資、研究人員水準高，又有好設備，台船與成大合作取得ISO9001認證，以後台灣要造什麼樣的船，不用先讓外國看，技術上更能扎根、意義深遠。
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