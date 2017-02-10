澎湖元宵西乞龜 各廟宇爭奇鬥艷
2017-02-10 18:43
烏崁靖海宮推出硓古〈加石字旁〉石高麗菜龜，成為元宵特色。（記者劉禹慶攝）硓
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕號稱「西乞龜」的澎湖元宵系列活動，率先由烏崁靖海宮與風櫃溫王殿揭開序幕，緊接著登場的山水上帝廟宇所港北極殿黃金龜王之爭、外垵漁火不滅等，還有湖西天后宮浮球媽祖、赤崁文衡聖帝殿的海菜米龜等。
今年澎湖元宵盛會，由烏崁靖海宮率先起跑，7日就啟動，延續至13日，除了維持燈光秀、三太子表演、喬登限量鞋擲筊、摸彩及園遊會等活動外，並結合當地聞名的烏崁種大高麗菜及硓古〈加石字旁〉石，製作成獨一無二的硓古〈加石字旁〉石高麗菜龜，旁邊還有妖嬌的高麗菜女郎看板提供拍照。
另外澎湖元宵最受矚目的黃金龜王，今年鎖港北極殿重金邀請台南金工師傅陳水林，打造新龜體，總共長87公分、寬35公分，黃金重量260兩，市價約1300多萬元；而西嶼外垵則以漁船燈火不滅聞名，今年還融入新住民元素，印尼漁工自製舞龍舞獅，加入台灣元宵慶祝行列。
其實澎湖元宵乞龜除了比大、比價值之外，也比創意，湖西天后宮長年以文創聞名，今年運用勞動部「多元就業開發方案」，與澎湖縣浮球藝術文化村推展協會合作，進用4名在地居民組成的團隊，創意無限，近來以元宵節為主題，製作應景的Q版媽祖、金雞造型等浮球裝置藝術，大獲好評，湖西天后宮一口氣訂製176尊媽祖及1對金雞，要讓11日登場的元宵節活動超有「看」頭。
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