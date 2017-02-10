寒流來襲 北市今至少7人到院前無呼吸心跳

2017-02-10 18:42

〔記者邱俊福／台北報導〕寒流急凍，今年入冬出現最低溫，北市消防局緊急救護病號也略微增加，經統計，今天至傍晚5時許，疾病救護共達106件，而OHCA（到院前無呼吸心跳）共7件，其中1人未送醫就身亡，4人急救中，其中1人是患有疾病的兒童。

消防局表示，一般平日疾病救護案件，1小時只要5件就已算多，今晨到傍晚5時，北市疾病救護共106件，顯示低溫仍造成許多長者的身體不適，呼籲民眾都小心留意。