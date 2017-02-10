不是每個人都適合 「好朋友」來時別亂喝…

2017-02-10 18:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般女性在「好朋友」來時，會配合保健飲品，緩解生理期的不適，常見的有黑糖薑茶，但奇美醫學中心呼籲，並非每個人的體質都相同，喝錯了狀況反而更差，建議還是先專業諮詢為宜。

張姓女子因覺得月事快來了，開始喝黑糖薑茶，希望能溫補一下，不料生理期時，肚子卻更加悶脹，甚至出現疼痛感，求助奇美醫學中心中醫部。

奇美中醫部主治醫師廖芳儀表示，溫補適合多數虛寒體質的人，診斷後，張小姐舌苔偏厚膩，也是女性少見的有力脈象，屬氣滯夾濕的證候，加上平常就愛喝冰涼飲料，黑糖薑茶並無益於她的緩解症狀。

廖芳儀先以柴胡疏肝散配合八味帶下方，為張女做日常調理，並指導一些適合的穴位按摩來舒緩，再提供適合她體質的玫瑰玉竹飲，改善氣行不暢的狀況，也有助養顏美容之效。

廖芳儀說，生理期前後的不舒服問題，主要是女性荷爾蒙的變化所引起，本身氣血較難暢行，以及受長期生活飲食習慣的影響等，都會導致體內濕氣或瘀滯的產生，加重這些症狀，喝錯了，無法達到改善的效果。

至於偏脾虛體質的女性，廖芳儀則建議可透過玉米鬚飲，改善生理期前易水腫、肢體沉重感、帶下量多的症狀。

廖芳儀指出，坊間很多標榜女性生理期喝的保健飲品，但個人體質不同，還是諮詢專業中醫師後再選用，才有利於調養。