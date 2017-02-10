| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

不是每個人都適合 「好朋友」來時別亂喝…

2017-02-10  18:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般女性在「好朋友」來時，會配合保健飲品，緩解生理期的不適，常見的有黑糖薑茶，但奇美醫學中心呼籲，並非每個人的體質都相同，喝錯了狀況反而更差，建議還是先專業諮詢為宜。

張姓女子因覺得月事快來了，開始喝黑糖薑茶，希望能溫補一下，不料生理期時，肚子卻更加悶脹，甚至出現疼痛感，求助奇美醫學中心中醫部。

奇美中醫部主治醫師廖芳儀表示，溫補適合多數虛寒體質的人，診斷後，張小姐舌苔偏厚膩，也是女性少見的有力脈象，屬氣滯夾濕的證候，加上平常就愛喝冰涼飲料，黑糖薑茶並無益於她的緩解症狀。

廖芳儀先以柴胡疏肝散配合八味帶下方，為張女做日常調理，並指導一些適合的穴位按摩來舒緩，再提供適合她體質的玫瑰玉竹飲，改善氣行不暢的狀況，也有助養顏美容之效。

廖芳儀說，生理期前後的不舒服問題，主要是女性荷爾蒙的變化所引起，本身氣血較難暢行，以及受長期生活飲食習慣的影響等，都會導致體內濕氣或瘀滯的產生，加重這些症狀，喝錯了，無法達到改善的效果。

至於偏脾虛體質的女性，廖芳儀則建議可透過玉米鬚飲，改善生理期前易水腫、肢體沉重感、帶下量多的症狀。

廖芳儀指出，坊間很多標榜女性生理期喝的保健飲品，但個人體質不同，還是諮詢專業中醫師後再選用，才有利於調養。

廣告
  • 中醫師廖芳儀籲請女性朋友先透過專業諮詢，再選用適合體質的生理期保健飲品。（記者吳俊鋒翻攝）

    中醫師廖芳儀籲請女性朋友先透過專業諮詢，再選用適合體質的生理期保健飲品。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 針對氣滯夾濕的體質，廖芳儀建議玫瑰玉竹飲。（記者吳俊鋒翻攝）

    針對氣滯夾濕的體質，廖芳儀建議玫瑰玉竹飲。（記者吳俊鋒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中醫 好朋友 生理期
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：不是每個人都適合 「好朋友」來時別亂喝…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.