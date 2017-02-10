屏東市木材加工廠購地封路？ 里民向縣府陳情
2017-02-10 18:42
屏東市前進里一處廠區旁的產業道路業者希望買地封路引發地方民眾反彈。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市前進社區一家木材加工廠擬向國有財產購買廠房旁的產業道路作為廠區進行封路，近日到現場會勘，引發前進里民的恐慌，前進里長王泰益今天下午與里長到縣府陳情，縣府祕書長黃肇崇表示，縣府與屏東市公所皆建議保留巷道，並不同意購地封路。
屏東市前進社區內一處連接頭港溪的產業道路因為一家木材加工廠有意向國有財產署購地封路成為廠區，當地居民雖然反對，但日前仍透過民代請屏東市公所等相關單位到現場勘查，當地居民認為這條產業道路從日治時期就設立，主要用於農業及緊急救火之用，如果封路，將影響地區民眾救災及行的權益，今天下午在前進里長王泰益帶領下到縣府陳情，要求查明情況。
王泰益表示，前進里計畫在頭港溪設立綠蔭休閒步道提供民眾休憩，這些產業道路是里民散步休閒的要道，如果封閉將影響民眾的權益，他要求縣府未來只要進行勘查變更都應該通知里辦公室。
縣府祕書長黃肇崇指出，縣府及屏東市公所對於這條產業道路的存廢都表態維持原狀，也就是以既有巷道提供民眾通行，建議國有財產署不要販售繼續保留為公用，目前該道的管理機關是屏東市公所，短期內應該不會有異動，如果要變動也會公告讓居民知道，道路不是說封就能封的，請民眾放心。
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