雞年台灣燈會 賞花燈還能扭彩蛋
今年台灣燈會來現場除了可以賞燈，還能扭彩蛋，象徵轉運好兆頭。（觀光局提供）
〔記者甘芝萁／雲林報導〕台灣燈會自1990年起舉辦，至今已邁入第28個年頭。今年交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會合作首度推出「彩色扭蛋玩具總動員」與「甜蜜花燈浪漫列車」，於展場中軸燈區設置扭蛋機與各式彩繪蛋型花燈，並配合燈會展演期間適逢西洋情人節，結合中西著名愛情故事不同場景及蔗田、愛心隧道、糖廠小火車等在地特色，打造「田心甜心」創新燈區，是歷年來最具童趣與浪漫甜蜜氛圍的燈區，勢必又將成為大、小朋友與年輕愛侶們互動體驗的熱點燈區。
今年台灣燈會在中軸燈區部分，設計以二十四節氣搭配五行的方式，於主題區設置5顆彩繪蛋燈襯托蛋型主燈，係寓意五行之仁、義、禮、智、信五種品德，另再以二十四節氣融合雲林在地元素，布設24顆由螺陽文教基金會邀請18位本土藝術工作者彩繪之蛋型花燈，祈福新年風調雨順、國泰民安。
此外，為了營造燈會之互動賞燈樂趣，也在中軸燈區設置5台扭蛋機，讓大、小朋友皆能轉扭蛋、做公益，藉以轉出雞年好兆頭。創新燈區則不同以往靜態賞燈，以雲林在地產業虎尾糖廠之五分車型態，打造全台獨一無二自走式花燈列車，結合田心甜心為主題之甜蜜歡樂元素，於特定時段隨同台灣觀光代言人喔熊組長及各大主題樂園吉祥物繞行燈區與民眾熱情互動，打造一個現實與想像交疊的時空，營造人們記憶裡甜蜜的氛圍之外。
此外，今年台灣燈會也與業者研發製作台灣燈會全區唯一緞帶編織的解說QR Code，民眾只要持手機或其他智慧裝置，朝燈區內解說立牌上之QR Code掃描，將進一步了解每件作品裡的角色到底經歷了什麼有趣的事。
2017台灣燈會自2月11日至2月19日止，在雲林高鐵站前至農博生態園區之間盛大舉行，活動詳情請上交通部觀光局台灣燈會官網查詢。
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