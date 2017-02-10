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許厝學校健康與六輕無關 台塑發聲明

2017-02-10  20:03

〔記者張慧雯／台北報導〕針對環保署依據成大教授李俊璋報告指出，許厝學校健康問題與六輕汙染無關，台塑今日發表聲明表示「此烏龍事件除造成學童教育受攪亂與社會紛擾外，更徒增社會資源成本的浪費」。

台塑表示，去年8月引起國人關切的許厝分校學童遷校事件，這段期間依據衛福部聘請國內外專家及環保署檢測結果，2月7日專家會議，已證實學童尿中TdGA（硫代二乙酸）與VCM（氯乙烯）無關，同時還給台塑清白。

台塑指出，依據衛福部聘請專家表示，全世界沒有任何國家使用TdGA檢測值 做為VCM濃度指標，且TdGA是人體吸入空氣及飲用食物後的正常代謝物，並非致癌物；會產生TdGA的元素很多，包括吸入二手菸、汽機車廢氣、美髮用品與VCM等其他化學物質，及吃維他命B、麻油雞、蛋白質食物與特定藥物等，所以無法用TdGA作為人體吸入或食用物質的判定指標。

而依據國健署和環保署自去年9月2日起在許厝分校、橋頭本校、麥寮PVC廠、VCM廠及學童住家進行近4個月檢測結果，檢測顯示許厝與橋頭兩校空氣中VCM檢測結果均是零檢出，致癌風險也僅有千萬分之一，低於一般可接受的風險。此外，環保機關至麥寮PVC廠及VCM廠8次（共76人）執行專案查核及設備元件抽測，共檢測設備元件14881點，測值都符合國家環保規定。

國健署也表示，許厝學童尿液TdGA濃度，在橋頭國小檢驗的濃度，較剛開學時許厝分校所測高，與環保署環境監測數值比對，顯示TdGA與VCM濃度無明顯相關。

台塑感嘆，本案源自國內某高學府一位學者之研究中間報告，不僅浪費數千萬元的龐大社會成本支出，鬧得全國沸沸揚揚外，更影響學童的受教權、精神受創及增加家長的負擔，實非國家及全體國民之福。

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  • 針對環保署依據成大教授李俊璋報告指出，許厝學校健康問題與六輕汙染無關，台塑今日發表聲明。（資料照，記者詹士弘攝）

    針對環保署依據成大教授李俊璋報告指出，許厝學校健康問題與六輕汙染無關，台塑今日發表聲明。（資料照，記者詹士弘攝）

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