2017台灣燈會 明午高鐵雲林站前熱鬧揭幕
2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」今晚將舉行試燈儀式。（記者甘芝萁攝）
〔記者甘芝萁／雲林報導〕2017台灣燈會明天展開，今年首度在雲林縣盛大舉辦，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」主題展現特色，50公頃展場不僅是歷年燈會之最，現場還結合在地人文特色、國際知名團隊的精彩表演，您絕對不容錯過。開幕表演將從2月11日下午1點40分在高鐵雲林站學府西路以遊行踩街揭開序幕，另自下午5點5分到晚上7點開燈儀式前，由各表演團體在虎尾主燈區的主舞台輪番上陣獻藝。
本次精采的表演節目有交通部觀光局最活潑、最俏皮的台灣觀光代言人「喔熊組長」，還有雲林縣最萌最可愛的吉祥物「奇萌籽」，一起手牽手現身燈會現場，與全台主題樂園最動感的吉祥物們齊聚跳舞，以年輕活力、幸福洋溢的形象，邀請您來「2017台灣燈會」歡慶元宵，可愛破表的演出非常適合大小朋友前來觀賞，勢必要讓大家不虛此行。
此外，霹靂布袋戲的武林群俠將在燈會呈現氣勢非凡的舞蹈，並有雲林在地的咚咚舞蹈團、南投民族舞團/野舞台、台中市青年高中、台南應用科技大學及華岡藝校的學生們帶來豐富精采的表演，當然更不能錯過享譽國際的十鼓擊樂團、朱宗慶打擊樂團的精湛演出，帶給您多采多姿的感官享受。
今年參加開幕的國際表演團隊有來自日本、與台灣長期交流的YOSAKOI（索朗祭）隊伍，包括高知縣、名古屋、三重縣及北海道等團隊，還有岩手縣的傳統文化鬼劍舞，都是日本各大祭典中的獲獎隊伍，表演內容精彩可期，觀光局更特別邀請泰國傳統舞蹈團參加踩街演出，讓您不用出國也能近距離體驗國際級的表演節目。
觀光局提醒有興趣參加燈會的民眾，開幕當天踩街表演及舞台表演觀賞人潮眾多，敬請民眾提早規劃觀賞動線！詳細內容歡迎上「2017台灣燈會」網站查詢。
2017台灣燈會在雲林，現場有許多漂亮，象徵吉利的彩蛋。（記者甘芝萁攝）
2017台灣燈會在雲林，雲林縣長李進勇（左六）、觀光局長周永暉（左五）、中華民國遊樂園區理事長李吉田（左四）一同彩繪國泰民安的雞蛋燈飾前合影。（記者甘芝萁攝）
2017台灣燈會在雲林，燈區以雲林特產哈密瓜作為迴廊裝飾，邊走邊覺得甜蜜幸福。（記者甘芝萁攝）
2017台灣燈會明天正式開幕，今年首度移師雲林舉辦，今午雲林縣長李進勇及觀光局長周永暉親自帶領媒體走訪燈區介紹活動特色。（記者甘芝萁攝）
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標題：2017台灣燈會 明午高鐵雲林站前熱鬧揭幕
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