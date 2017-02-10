2017台灣燈會 明午高鐵雲林站前熱鬧揭幕

2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」今晚將舉行試燈儀式。（記者甘芝萁攝）

2017-02-10 18:12

〔記者甘芝萁／雲林報導〕2017台灣燈會明天展開，今年首度在雲林縣盛大舉辦，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」主題展現特色，50公頃展場不僅是歷年燈會之最，現場還結合在地人文特色、國際知名團隊的精彩表演，您絕對不容錯過。開幕表演將從2月11日下午1點40分在高鐵雲林站學府西路以遊行踩街揭開序幕，另自下午5點5分到晚上7點開燈儀式前，由各表演團體在虎尾主燈區的主舞台輪番上陣獻藝。

本次精采的表演節目有交通部觀光局最活潑、最俏皮的台灣觀光代言人「喔熊組長」，還有雲林縣最萌最可愛的吉祥物「奇萌籽」，一起手牽手現身燈會現場，與全台主題樂園最動感的吉祥物們齊聚跳舞，以年輕活力、幸福洋溢的形象，邀請您來「2017台灣燈會」歡慶元宵，可愛破表的演出非常適合大小朋友前來觀賞，勢必要讓大家不虛此行。

此外，霹靂布袋戲的武林群俠將在燈會呈現氣勢非凡的舞蹈，並有雲林在地的咚咚舞蹈團、南投民族舞團/野舞台、台中市青年高中、台南應用科技大學及華岡藝校的學生們帶來豐富精采的表演，當然更不能錯過享譽國際的十鼓擊樂團、朱宗慶打擊樂團的精湛演出，帶給您多采多姿的感官享受。

今年參加開幕的國際表演團隊有來自日本、與台灣長期交流的YOSAKOI（索朗祭）隊伍，包括高知縣、名古屋、三重縣及北海道等團隊，還有岩手縣的傳統文化鬼劍舞，都是日本各大祭典中的獲獎隊伍，表演內容精彩可期，觀光局更特別邀請泰國傳統舞蹈團參加踩街演出，讓您不用出國也能近距離體驗國際級的表演節目。

觀光局提醒有興趣參加燈會的民眾，開幕當天踩街表演及舞台表演觀賞人潮眾多，敬請民眾提早規劃觀賞動線！詳細內容歡迎上「2017台灣燈會」網站查詢。

2017台灣燈會在雲林，現場有許多漂亮，象徵吉利的彩蛋。（記者甘芝萁攝）

2017台灣燈會在雲林，雲林縣長李進勇（左六）、觀光局長周永暉（左五）、中華民國遊樂園區理事長李吉田（左四）一同彩繪國泰民安的雞蛋燈飾前合影。（記者甘芝萁攝）

2017台灣燈會在雲林，燈區以雲林特產哈密瓜作為迴廊裝飾，邊走邊覺得甜蜜幸福。（記者甘芝萁攝）