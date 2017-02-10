真神！嘉市嘉興宮發彩券 4年內三度中大獎

嘉市嘉興宮發彩券，4年內三度中大獎。（記者丁偉杰攝）

2017-02-10 18:34

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕真神！嘉市嘉興宮在除夕夜開廟門送大樂透彩券，之前連續三年2次中獎加碼獎100萬元，今年新增「點平安發財燈」送大樂透彩券，又幸運中獎100萬元！該廟4年內三度中大獎，過年期間吸引信眾來求財。

「王爺公有靈驗！」廟方主委吳樹根說，買彩券前，他都會向廟裡供奉的吳府千歲、延平郡王鄭成功等神明拜拜，以取得靈感；這三次中獎的彩券都在不同家彩券行買的，買回後就把彩券過爐加持，並放在神明衣內，待時間到，再拿出來發放給信眾。

嘉興宮位於成功東街，9年前因道路拓寬，廟方發起千人同心拉繩，將舊廟轉向90度，遷移至對街約20公尺外的新廟地點，並改為坐北朝南座向。4年內三度中大獎，有信眾說，「新廟方位財氣很旺！」

吳樹根說，4年前他接任主委後，每年除夕夜都準備200張大樂透，發給前來參與開廟門的信眾，第一年就有信眾中100萬元，前年信眾領完還剩12張，廟方留下對中100萬元，部分獎金做為廟務基金，其餘關懷社區弱勢家庭。

今年廟方照往例送大樂透彩券，除夕前，吳樹根到吳鳳北路喜來樂彩券行預購彩券，索取發票後，並留聯絡電話；除夕夜發出200張，初一開獎後沒人中，不過廟方今年新增「點平安發財燈」送大樂透彩券，共有40位信眾點燈，發出80張，初五開獎後，吳接到彩券行許姓老闆電話通知，該店開出100萬元大獎，「很有可能就是你買走的！」

初五過後，許姓老闆特地前往廟裡貼紅紙，並送上鞭炮祝賀。廟方為昭公信，連日來請義工一一打電話，通知點燈信眾，希望幸運兒提供中獎彩券影本給廟方存放，目前仍在等待佳音中。

嘉興宮又傳出中獎100萬元，廟方主委吳樹根尋找幸運兒提供彩券影印本。（記者丁偉杰攝）