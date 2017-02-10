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中市法制局、彰化縣政府 共同簽署兩縣市跨域服務

中市法制局與彰化縣政府今日共同簽署兩縣市法律案件跨域服務。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-10  18:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市法制局與彰化縣政府今天合作，將受理兩縣市跨區案件，讓兩地的民眾可在地申辦法律相關案件，並加入中彰律師群，讓服務更升級。

中市法制局與彰化縣政府今日於市政大樓聯合舉辦「中彰法律行動專車會師」記者會，副市長林依瑩與彰化縣副縣長陳善報共同簽署中彰法律行動專車會師宣示看板，宣告兩縣市跨域服務正式開跑。包括市府法制局長陳朝建、彰化縣府法制處長黃耀南、台中律師公會理事長吳梓生、彰化律師公會理事長楊振裕及許多中彰律師均出席見證。

副市長林依瑩表示，台中、彰化為緊密生活圈，中彰法律行動專車服務是落實「跨域治理」的一環，期盼未來將服務擴及南投、苗栗，實踐中部共同治理。

彰化縣副縣長陳善報表示，彰化與台中關係密切，除了法律行動專車外，在交通建設方面，台中捷運延伸彰化及水尾大橋連接彰化縣彰南路等，期盼未來有更多合作機會。

台中市與彰化縣均各自推動法律行動專車，自今年起，中市法制局的法律行動專車2.0版在律師公會協助下，加入律師提供法律諮詢，並實施「到里服務」政策，讓服務更接近偏鄉民眾。

透過兩縣市合作，未來將新增法律案件跨區受理，協助移轉管轄，並加入中彰律師群服務新陣容，提升服務能量，讓更多民眾受惠。

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