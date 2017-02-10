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雲林天空霧茫茫 台灣燈會淪空污危險級？

雲林台灣燈會11日即將開燈，彩排日擠進許多戴口罩的民眾來賞燈！（記者廖耀東攝）

2017-02-10  18:01

〔記者廖耀東／雲林報導〕台灣燈會11日將進入開燈典禮，但是今（10）日「天空」不作美，霧茫茫的一片，空品達到危險級指標，許多民眾出外賞燈的戶外活動，除寒流來襲，全身包裹厚重衣物，還戴上口罩因應。

雲林台灣燈會11日即將開燈，今彩排日擠進許多民眾來賞燈，但虎尾的空氣品質令人卻步，賞燈民眾連進行拍照留念時，也戴著口罩，達到「罩不離身」，感嘆霧霾為何不趕快走！

雲林台灣燈會11日即將開燈，彩排日擠進許多戴口罩的民眾來賞燈！（記者廖耀東攝）

雲林台灣燈會11日即將開燈，彩排日擠進許多戴口罩的民眾來賞燈！（記者廖耀東攝）

雲林台灣燈會11日即將開燈，彩排日擠進許多戴口罩的民眾來賞燈！（記者廖耀東攝）

雲林台灣燈會11日即將開燈，彩排日擠進許多戴口罩的民眾來賞燈！（記者廖耀東攝）

雲林虎尾空氣品質，令人卻步！（記者廖耀東翻攝）

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