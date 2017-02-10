冷吱吱 動物園猩猩麻袋披風禦寒 河馬也賴床

超強寒流來襲，新竹市立動物園的動物們也忙著抗寒保暖，紅毛猩猩將麻布袋當披風，趴在枝乾上，冷的縮成一團。（新竹市立動物園提供）

2017-02-10 18:11

［記者洪美秀／新竹報導］今年入冬最強冷氣團來襲，新竹市立動物園也為園內動物準防寒，保溫燈、防寒麻布袋、營養補給品、熱炕床等一應俱全，要讓動物們禦寒保暖，讓大小動物都能暖暖過冬。

動物園主任楊家民說，動物園對變換體溫的爬蟲區動物，會採全天候保溫燈啟動，讓蘇卡達象龜、綠鬣蜥等動物可以在玻璃溫室渡過低溫。此外，可愛動物區也開啟保溫燈，讓小兔子、天竺鼠也能在暖暖燈光下食慾大開。

此外，麻布袋是動物們防寒的最佳利器，動物園會拿出麻布袋，讓緬甸蟒鑽進麻布袋，當做棉被，而紅毛猩猩在夜晚也會用麻布袋鋪床，白天則化身披風、披著外出，是最佳的禦寒物。

通常在水中、水邊活動的河馬有厚厚的脂肪保護，園區會隨時對池水補充地下水來維持水溫，動物園表示，河馬早上9點會離開水池、上岸吃飯，但近日因為天氣冷，常會快到中午才享用「早午餐」，且會像人類，在冷冷的天裡賴床。

動物園表示，寒流來襲，人類需要保暖，動物們也需要保暖，動物園已針對爬蟲類、可愛動物、哺乳類動物等，提供不同的照料及保暖措施，希望讓園區的動物都能健康、平安度過寒流。

河馬雖有厚厚的脂肪保護，但平時早上9點就會離開水池、上岸吃飯，近日卻天冷「賴床」，常快到中午才上岸享用「早午餐」。（新竹市立動物園提供）

可愛動物區也開啟保溫燈，讓小兔子、天竺鼠在暖暖燈光下食慾大開。（新竹市立動物園提供）