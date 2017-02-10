中市社會局啟動防凍計畫 持續安置街友
2017-02-10 17:51
〔記者蘇金鳳／台中報導〕超強寒流來襲，社會局啟動防凍計畫，關懷街友及獨老，9日晚已安置28名街友，今晚持續關懷，讓有需要的街友隨時可到安置中心避寒。
只要天氣預報低於攝氏12度以下，社會局就會啟動防凍計畫，結合各區公所、居服、送餐、街友關懷團體、緊急救援服務網絡等單位，適時提供保暖衣物給獨老及街友，並了解獨老健康狀況。
氣象局幾日前便預告，寒流將襲台，社會局便先發放棉被及禦寒衣物給街友，社福團體也在發放元宵給獨居老人時，同時發放禦寒衣物給長者。
9日氣溫下探，中市街友關懷協會、人安基金會台中平安站與台中市慈善撒馬黎雅婦女關懷協會，晚上就到街友平時會聚集的台中火車站地下道、中興停車場等進行關懷，發放圍巾、毛帽、手套等。
同時詢問街友們，是否需要到安置中心避寒，雖有一些街友願意前往，但也有街友表示早已習慣冬天的冷寒，而且年年如此，拒絕到安置中心，社工則勸說街友至少要到地下道躲避，不要露宿街頭，並提供睡袋、保暖衣物、泡麵、便利商店禮券等，協助避寒。
此外，社會局也請負責服務獨居老人的社團及公所關懷獨居老人，除了提供獨老們禦寒衣物，也為長者量血壓，並關照老人若不舒服，要趕快通知社工或者啟用生命連線，很多獨老都表示，年輕時碰到比現在更冷的天氣，覺得並不冷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 中市社會局啟動防凍計畫 持續安置街友
- 高雄史上最長煙火秀明晚登場 海陸交通延長接駁
- 長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 瑪丹娜收養雙胞胎 被酸沽名釣譽
- 阿伯睡路邊賣菜 被連開3張罰單
- 《早春繁花》3
- 轟8記三分球 柯佛：最棒的一刻
- 富豪寵妻贈商場成香港女首富 舊愛李嘉欣高EQ回應
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 中華電1月每股獲利0.46元
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療
- 自由廣場》被轟炸 被遺忘
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 《小珠寶，更美好》6
- 川普與習近平通電 稱尊重「我們的」一中政策
- 吳清鏞傳接宜蘭副縣長 陳定南教育基金會：支持好人才
- 2/10重要財經新聞一覽
- 挨酸媚中像黃安 羅霈穎嗆：我們本是同根生
- 海倫清桃0收入日花150 自揭真實身世
- 台啤總教練閻家驊 涉賭交保
- 川習通話中媒稱美「奉行一中」 反遭睿智鄉民打臉
- NBA》交易截止日逼近 諾埃爾不把傳聞放心上
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- NBA》痛批甜瓜本性難移 禪師：外界誤解
- 自閉症患病率男多於女 德研究 「男人婆」易患病
- 提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 中職》受傷無法登場 郭嚴文隨隊當第26人過乾癮
- 乾溪疏浚賣土石 河道變寬市庫進帳
- 打槍無尊告白 成語蕎還原真相
- 《RM》抵台陣仗大 3000萬賓士護送
- 國民黨內喬不定 林信華宣布脫黨參選宜縣長
- 法律白話文小學堂》我可以向國家要我不知道的資料嗎？
- 《情人節 最潮時光》1
- 國道不爽被超車竟連開兩槍 惡煞悔稱「太衝動！」
- 「爾康」狠甩負評 爆氣嗆腦粉反被讚
- 霸氣護女友 男嗆警、拒捕被法辦
- Marni浪漫龐克衣漾率性
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市社會局啟動防凍計畫 持續安置街友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分