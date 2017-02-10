中市社會局啟動防凍計畫 持續安置街友

2017-02-10 17:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕超強寒流來襲，社會局啟動防凍計畫，關懷街友及獨老，9日晚已安置28名街友，今晚持續關懷，讓有需要的街友隨時可到安置中心避寒。

只要天氣預報低於攝氏12度以下，社會局就會啟動防凍計畫，結合各區公所、居服、送餐、街友關懷團體、緊急救援服務網絡等單位，適時提供保暖衣物給獨老及街友，並了解獨老健康狀況。

氣象局幾日前便預告，寒流將襲台，社會局便先發放棉被及禦寒衣物給街友，社福團體也在發放元宵給獨居老人時，同時發放禦寒衣物給長者。

9日氣溫下探，中市街友關懷協會、人安基金會台中平安站與台中市慈善撒馬黎雅婦女關懷協會，晚上就到街友平時會聚集的台中火車站地下道、中興停車場等進行關懷，發放圍巾、毛帽、手套等。

同時詢問街友們，是否需要到安置中心避寒，雖有一些街友願意前往，但也有街友表示早已習慣冬天的冷寒，而且年年如此，拒絕到安置中心，社工則勸說街友至少要到地下道躲避，不要露宿街頭，並提供睡袋、保暖衣物、泡麵、便利商店禮券等，協助避寒。

此外，社會局也請負責服務獨居老人的社團及公所關懷獨居老人，除了提供獨老們禦寒衣物，也為長者量血壓，並關照老人若不舒服，要趕快通知社工或者啟用生命連線，很多獨老都表示，年輕時碰到比現在更冷的天氣，覺得並不冷。