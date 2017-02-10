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想看錐麓古道壯麗美景 3/16起付費入園

太魯閣國家公園管理處為了維護古蹟，決定錐麓古道從3月16日起採收費入園。（資料照，記者游太郎攝）

2017-02-10  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕太魯閣國家公園內的懷舊攬勝步道「錐麓古道」，為近年來登山熱門的攀登地點之一，但太管處為了維護古蹟，決定從3月16日起開始收費。

據《民報》報導，太魯閣國家公園內的錐麓古道，整條步道最窄處僅80公分，雙腳雖處陡岩峭壁，但下方即是壯麗的峽谷景觀，雖然相對危險，但仍讓不少遊客爭相到訪。

錐麓古道因壯闊的斷崖美景，年年榮登入山申請之冠，太管處表示，平日開放入園人數為96人假日則為156人，但如春節連假這種大假期，常常造成入園申請破萬。

有鑑於此，太管處公告，自3月16日起，錐麓古道採收費制，全票200元、半票100元，並強調非以價制量，而是為保護古蹟、景觀設施的因素才決議收費。

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  • 太魯閣國家公園管理處為了維護古蹟，決定錐麓古道從3月16日起採收費入園。（資造照，記者王峻祺攝）

    太魯閣國家公園管理處為了維護古蹟，決定錐麓古道從3月16日起採收費入園。（資造照，記者王峻祺攝）

  • 太魯閣國家公園管理處為了維護古蹟，決定錐麓古道從3月16日起採收費入園。（資料照，記者游太郎攝）

    太魯閣國家公園管理處為了維護古蹟，決定錐麓古道從3月16日起採收費入園。（資料照，記者游太郎攝）

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