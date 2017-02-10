台北元宵大遊行明登場 中華路將封閉陸橋

2017-02-10 17:32

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節已接近尾聲，「西城嘉年華大遊行」就在明天，考量燈車遊行安全，台北市政府工務局新建工程處表示，2月11日中午12時起至活動結束，將封閉中華路1段人行陸橋及開封街口兩側人行陸橋（福星國小前）。