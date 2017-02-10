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台北元宵大遊行明登場 中華路將封閉陸橋

2017-02-10  17:32

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節已接近尾聲，「西城嘉年華大遊行」就在明天，考量燈車遊行安全，台北市政府工務局新建工程處表示，2月11日中午12時起至活動結束，將封閉中華路1段人行陸橋及開封街口兩側人行陸橋（福星國小前）。

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  • 台北市長柯文哲（中）與雲林縣長李進勇（中左）10日共同為台北燈節「西城嘉年華大遊行」以及在雲林舉辦的「台灣燈會」大力宣傳，市長柯文哲並宣布將「台灣藍鵲人拉車」花燈贈送給雲林，盼北鳥南飛共同點亮元宵節。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲（中）與雲林縣長李進勇（中左）10日共同為台北燈節「西城嘉年華大遊行」以及在雲林舉辦的「台灣燈會」大力宣傳，市長柯文哲並宣布將「台灣藍鵲人拉車」花燈贈送給雲林，盼北鳥南飛共同點亮元宵節。（記者劉信德攝）

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