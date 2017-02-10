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太陽能候車亭高貴不貴 每座造價8萬

2017-02-10  17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市公車候車亭換新裝，相較於8年前的台北縣政府推出全台首座太陽能公車亭，當時每座造價45萬元，還被批節能減碳代價不便宜，而今中市一座造價僅要8萬元，堪稱美觀實用又環保，高貴不貴。

民國98年當時的台北縣政府啟用全台首座太陽能公車亭，平均1年可省下730度用電，並減少573公斤碳排放量。不過，換算成電費，1天只能省下6元，依一套太陽能設備45萬元計算，要使用200年以上才能回本，外界直批新潮卻不實用。

太陽能候車亭歷經多年研發，台中市交通局今年適時推出，每座造價只要8萬元。原本一座傳統候車亭，1年用電量約1429度，市電1年電費約5000元，若改以太陽能發電則可節省全部電費，換算其減少碳排放量約為755公斤。

交通局表示，如果以今年預估最大建置數200座計算，最大效益約可節省100萬元，減少碳排放量約151公噸。

太陽能板價格近幾年來一降再降，台中市候車亭現階段大量使用，追求綠能的代價與永續低碳社會的效益相比，成本可親得多，也為都市景觀與市容注入一股新風貌，又有教育功能，一舉多得。

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  • 縣區公車候車空間簡陋，甚至缺乏候車亭，交通局將改善並增設照明設備。（記者黃鐘山攝）

    縣區公車候車空間簡陋，甚至缺乏候車亭，交通局將改善並增設照明設備。（記者黃鐘山攝）

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