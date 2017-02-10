寒流發威 彰縣農漁民如此抗寒...

2017-02-10 17:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒流發威，天氣讓人冷得直打哆嗦，彰化縣養殖漁民和農民，深怕魚類或農作物禁不起冷風低溫的侵襲，紛紛展開防寒大作戰，為農作物「添加外衣」，覆蓋塑膠布、搭設防風網，漁民則加強保溫，在養殖池裝設「防風棚」對抗寒流。

彰化縣政府農業處特別提醒漁民，若發現養殖池水面有魚兒翻肚浮出水面的情況，就應馬上撿除魚體，避免養殖池水質或池底惡化，造成2次災損。

芳苑、大城等沿海鄉鎮，養殖漁業以吳郭魚和虱目魚（漁民又稱為「工具魚）為大宗，這類魚類很怕冷，6度以下低溫，魚兒「凍未條」就可能一夕翻白肚凍斃，目前災情尚未發生，不過，漁民防範於未然，紛紛在漁塭北側搭蓋防風棚，同時加強越冬溝的保溫、防寒和加溫，做好必要的防範措施。

稻農、菜農及果農更不敢掉以輕心，防寒做得更徹底，值此1期稻作插秧期，因秈稻品種較不耐寒，有些稻農乾脆暫停插秧，等寒流過後再行插秧，而已插秧的農田，稻農們冒著風寒下田，加強田間灌水放流，藉由灌溉保溫。

縣內菜田栽培冬季裡作以耐寒蔬菜為主，除非低溫下探到3度以下，如去年霸王級寒流，就會很容易發生凍傷情況，但菜農未雨綢繆，紛紛在田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，維持土壤溫度，或在菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。

不少農民說，這波寒流是今年入冬以來最強的一波，去年冬天更冷，農民防寒經驗都很豐富，希望可以安全度過不穩定氣候的考驗。