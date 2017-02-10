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怪燈、火龍夯話題 南投燈會「網紅」吸客也吸金

南投燈會首度引進「銅梁火龍」表演，火花四射、驚豔四座，引起觀展民眾與網路熱烈討論。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-02-10  17:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕話題十足的南投燈會再掀高潮！近期燈會屢因奇怪花燈引發網路熱烈討論，昨日則以鐵水打火花的「銅梁火龍」表演，再掀觀展討論熱潮，燈會儼然成為時下「網紅」，縣府粗估火龍首晚就有6000人次參觀，總計燈會開跑以來，加上沙雕、恐龍三展合一，共吸引389萬人次，超越去年321萬人次，也創造19億商機，效益驚人。

去年南投燈會在集集展出的「土撥鼠」花燈，意外掀起怪燈熱潮，今年移師南投改名「山肖」，再度引發討論，此外，「那話兒」長達30公分的國姓第一猛鹿，今年重新製作再加上燈泡，推出後也成為賞燈大「亮」點，還有近日興起的「鬼屋」農村花燈，以及用充氣水池做成日月潭的花燈，全都引起民眾與網友的熱烈迴響，而昨晚首演的「銅梁火龍」火花四射，震懾觀眾，再為南投燈會創造話題，預計今晚1場、週六晚間2場，可望再刷新參觀人次紀錄。

縣府觀光處表示，花燈討論度高，代表民眾賞燈時參與度變高，才會造成廣大迴響，除了過去的土撥鼠、國姓第一猛鹿花燈外，今年所謂「鬼屋」花燈只是表現手法不同，以臉譜面具方式展現農村聚會，而充氣水池代表日月潭，則是當地水里頂崁社區為了要凸顯其所在位置鄰近日月潭，民眾賞燈不必太過嚴肅。

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  • 南投燈會今年繼續展出去年爆紅的土撥鼠花燈，改名山肖重出江湖。（取自臉書「爆料公社」）

    南投燈會今年繼續展出去年爆紅的土撥鼠花燈，改名山肖重出江湖。（取自臉書「爆料公社」）

  • 南投燈會一座以充氣泳池代表日月潭的花燈，在網路引發熱烈討論。（取自臉書「爆料公社」）

    南投燈會一座以充氣泳池代表日月潭的花燈，在網路引發熱烈討論。（取自臉書「爆料公社」）

  • 「那話兒」長達30公分的國姓第一猛鹿花燈，再度成為南投燈會一大亮點。（取自臉書「爆料公社」）

    「那話兒」長達30公分的國姓第一猛鹿花燈，再度成為南投燈會一大亮點。（取自臉書「爆料公社」）

  • 南投燈會農村花燈因臉譜面具的表現手法，被指像是「鬼屋」花燈。（取自臉書「爆料公社」）

    南投燈會農村花燈因臉譜面具的表現手法，被指像是「鬼屋」花燈。（取自臉書「爆料公社」）

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