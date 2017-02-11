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大自然真的有天鵝船！牠神級「收納式載客」讓網友看了超讚嘆！

天鵝媽媽彷彿化身「天鵝船」，在小天鵝身邊繞著圈圈，讓牠們一隻一隻爬到背上，並藏在羽翼中。（擷取自YouTube）

2017-02-11  15:02

〔即時新聞／綜合報導〕父母對孩子的愛是沒有國界的，當然也包括自然界的動物們。網路上有段「天鵝媽媽」的影片正在瘋傳，快跟小編一起來看看牠是透過什麼神奇的方法，帶著孩子安安全全地通過這條河流的！


你沒看錯，這隻天鵝媽媽彷彿化身「天鵝船」，在小天鵝身邊繞著圈圈，讓寶寶們一隻一隻的陸續「登船」，影片最後只見8隻小天鵝都成功坐上天鵝媽媽的背，躲在媽媽溫暖的羽翼裡，看上去舒服極了。


不過不是每隻水鳥寶寶都這麼幸運，可以安然渡過險惡的「江湖」，下面的影片就錄下了這駭人的一幕...

點評：

無論是把寶寶們背在背上渡河的天鵝媽媽，還是痛失愛子的鴨媽媽，母親對孩子的愛總是非常令人感動。（小編看到鴨媽媽焦急地飛撲過去，卻還是救不回自己小孩時，鼻子整個超酸的...）

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