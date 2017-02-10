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運送犬貓熱死46隻遭糾正 嘉縣府回應已改善

2017-02-10  17:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府農業處家畜疾病防治所去年4月25日，從位於民雄鄉的嘉義縣流浪犬中途之家，運送71隻犬貓到民間認養園區，卻因運送不當致犬貓熱死，累積死亡46隻，監察委員調查後認為嘉縣府長期疏於督導，核有怠失，2月8日提案糾正；嘉縣府今天回應表示，事件發生後已檢討改善，頒佈「嘉義縣公立動物收容處所管理作業規範」，收容、認領養均照標準作業程序進行。

監察委員江綺雯、劉德勳提案糾正指出，嘉縣家畜所忽視運送車輛空間有限，運送超載，導致大量動物傷亡，且送養犬貓經查僅兩隻植有晶片，不符合管理規則，監視器系統等設備也損壞；經調查，該所認領養管理作業混亂，點交資料有錯誤，違法失職。

案發後，原嘉義縣家畜疾病防治所長翁有助遭撤換，接任所長李建霖回應，已頒佈管理作業規範，規定1台車運送數量為20隻，運送人員半小時需下車查看一次，並更新維修收容所內設施及監視系統，最近天氣寒冷，也為收容貓狗籠加裝帆布避寒。

李建霖說，現在清潔隊捕捉收容及民間認養，都會簽名統計提出日報表及月報表，並推動精準捕捉，降低收容數量，所內目前收容70餘隻，每月收容數約60餘隻，認養約4、50隻，並推動多元工作群認養計畫，讓農牧場、社區巡守隊等認養；他也說，推動精準捕捉後，許多民眾抱怨還是有流浪犬貓，呼籲民眾建立與動物和平相處觀念，家畜所也積極與民間團體推動結紮工作。

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  • 嘉義縣流浪犬中途之家現況。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣流浪犬中途之家現況。（記者林宜樟攝）

  • 嘉義縣流浪犬中途之家推動認養。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣流浪犬中途之家推動認養。（記者林宜樟翻攝）

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