| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

北市慶「天穿」 客家公園週日辦文學音樂會

2017-02-10  17:18

〔記者黃建豪／台北報導〕農曆正月20為客家族群的「天穿日」，台北市將於本週日在中正區的客家主題公園舉辦 「天穿行尞，台北好事集」活動，結合綠意盎然的開闊草地，以「談天說地音樂會」及「字裡行間文學展」為主軸，邀請民眾品味客家文化在新世代的變化流轉。

客家山歌藝術，台灣各地傳唱的經典地方文化之一，2月12日下午1時半開始的談天說地音樂會，將以別開生面的文學講座開場，和群眾共同展開與土地的親密對談，接續由音樂銜接，分別由國寶級客語歌大師徐木珍老師、中生代客語歌唱將米莎，和新生代客語新秀陳柔米，以及台北市客家歌謠班、舞蹈班等，展開三代音符的串流，在客家主題公園的草地上，輪番帶來不同年代的懷鄉體驗。

而「字裡行間文學展」則已於今天開展，展出時間為期13天，在每天上午10時至晚間6時展出，同時展出分別代表三個世代的客語歌詞，讓與會的民眾不只聽歌，也能從充滿生命力的文字中，摸索出不同作詞人看待原鄉的細膩思索。

除充滿藝文氣息的展演外，客家主題公園裡也邀請無毒有機小農市集、減碳環保的植栽、紅粄等手作體驗攤位，以及象徵包容共享的五色粄圓食福分享活動。12日當天上午10時，開放民眾共下挼粄圓，協助參與搓湯圓民眾，均可獲得迷你紅粄吊飾一份，限量200份；參與減碳環保植栽的民眾，記得攜帶空的寶特瓶到現場，才能參與環保植栽。相關活動詳情可洽主辦單位台北市客家事務委員會官網http://www.hac.gov.taipei/。

廣告
  • 台北市慶祝客家「天穿日」，12日將於客家主題公園舉辦活動。（圖擷取自客家委員會官網）

    台北市慶祝客家「天穿日」，12日將於客家主題公園舉辦活動。（圖擷取自客家委員會官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天穿日 客家 客家文化 迎天穿
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：北市慶「天穿」 客家公園週日辦文學音樂會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.