北市慶「天穿」 客家公園週日辦文學音樂會
2017-02-10 17:18
〔記者黃建豪／台北報導〕農曆正月20為客家族群的「天穿日」，台北市將於本週日在中正區的客家主題公園舉辦 「天穿行尞，台北好事集」活動，結合綠意盎然的開闊草地，以「談天說地音樂會」及「字裡行間文學展」為主軸，邀請民眾品味客家文化在新世代的變化流轉。
客家山歌藝術，台灣各地傳唱的經典地方文化之一，2月12日下午1時半開始的談天說地音樂會，將以別開生面的文學講座開場，和群眾共同展開與土地的親密對談，接續由音樂銜接，分別由國寶級客語歌大師徐木珍老師、中生代客語歌唱將米莎，和新生代客語新秀陳柔米，以及台北市客家歌謠班、舞蹈班等，展開三代音符的串流，在客家主題公園的草地上，輪番帶來不同年代的懷鄉體驗。
而「字裡行間文學展」則已於今天開展，展出時間為期13天，在每天上午10時至晚間6時展出，同時展出分別代表三個世代的客語歌詞，讓與會的民眾不只聽歌，也能從充滿生命力的文字中，摸索出不同作詞人看待原鄉的細膩思索。
除充滿藝文氣息的展演外，客家主題公園裡也邀請無毒有機小農市集、減碳環保的植栽、紅粄等手作體驗攤位，以及象徵包容共享的五色粄圓食福分享活動。12日當天上午10時，開放民眾共下挼粄圓，協助參與搓湯圓民眾，均可獲得迷你紅粄吊飾一份，限量200份；參與減碳環保植栽的民眾，記得攜帶空的寶特瓶到現場，才能參與環保植栽。相關活動詳情可洽主辦單位台北市客家事務委員會官網http://www.hac.gov.taipei/。
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