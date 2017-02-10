中市建200座太陽能候車亭 提供照明兼顧環保

交通局為晚歸的人留燈，石岡區候車亭增設照明設備，獲地方各界肯定。（記者黃鐘山攝）

2017-02-10 17:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市原縣區公車候車亭簡陋，多數缺乏照明設備，市府交通局為提升民眾夜間候車安全，今年將在200座候車亭內增設太陽能及照明設備，偏遠地區優先，總建置經費1600萬元，預計每年約可省下28萬度用電，並減少碳排放量151公噸。

台中市目前已建置482座候車亭，不過原縣區候車亭多屬原鄉鎮公所或善心人士自行設置，設備十分簡陋，而且普遍沒有照明設備，市議員林碧秀等多位原縣區議員要求儘速改善，交通局這2年雖已施作不少，但因各地候車亭形式不一，有待逐一克服安裝電力設備的難題。

交通局長王義川指出，去年石岡區有10座縣市合併前設置的候車亭，由於沒有照明設備，乘客夜晚要摸黑等候公車，甚至司機也看不到乘客，公車過站不停時有所聞，交通局因此著手改善候車亭照明設備，同時整併候車亭與站牌，增加公車路線圖，獲得當地民眾及乘客一致讚賞。

王義川表示，為徹底解決候車亭供電及無照明問題，去年底交通局積極向市府及中央爭取經費，並已完成招標作業，合計總建置經費1600萬元，今年最多將可於200座候車亭內增設太陽能及照明設備，未來將優先於偏遠地區設置。

王義川說，新式太陽能公車候車亭可有效提升夜間辨識度，並視太陽能發電效益增設公車動態顯示器，營造智慧生活城市，同時具節能減碳的重要性，依200座候車亭計算，每年約可省下28萬度用電、100萬元電費，減少碳排放量約151公噸，為綠能環保盡一份心力。

住在山區的市議員張玉嬿說，山區多日照，更能發揮太陽能公車候車亭效用，能見度更清晰，方便年紀偏高的乘客在任何時候查找公車動態，建議山區的候車亭應該優先設置。