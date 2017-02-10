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五結元宵「走尪」 小朋友扛神轎、鄉長挑紅蛋

宜蘭縣五結走尪系列活動鍾，學生臉部彩繪老虎圖案祈福。（記者江志雄攝）

2017-02-10  17:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣五結走尪系列活動今天開幕，小朋友扛神轎體驗傳統走尪，五結鄉長簡松樹等人挑紅蛋發給遊客，象徵除舊布新。

今年五結走尪元宵民俗為期3天，本屆活動取消扛神轎競速比賽，但保留抬轎過金火的傳統走尪，主辦單位在利澤老街舉辦扛神體驗，開放國中小學生參加，附近的廣安宮有臉部彩繪，在臉部畫上老虎圖案，祈求神明保佑。

開幕式中，簡松樹偕同五結鄉代會主席沈信雄、利澤永安宮主委黃適超，挑著裝有紅蛋的米簍，步上利澤老街，發給大家吃平安，祝福雞年行大運，現場熱鬧滾滾，洋溢著小過年的FU。

明天下午1點起有民俗創意踩街、大神轎鑽轎下、傳統走尪過金火，晚上有提燈夜遊、猜燈謎，週日將推出技藝大會串、尪背某（老公背老婆）趣味競賽；主辦單位說，走尪是全國獨一無二的元宵民俗活動，歡迎大家到利澤老街歡度小過年。

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  • 五結鄉長簡松樹（中）等人挑紅蛋，為走尪系列活動拉開序幕。（記者江志雄攝）

    五結鄉長簡松樹（中）等人挑紅蛋，為走尪系列活動拉開序幕。（記者江志雄攝）

  • 小朋友摸紅蛋，象徵除舊佈新。（記者江志雄攝）

    小朋友摸紅蛋，象徵除舊佈新。（記者江志雄攝）

  • 小朋友扛神轎，體驗傳統走尪習俗。（記者江志雄攝）

    小朋友扛神轎，體驗傳統走尪習俗。（記者江志雄攝）

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