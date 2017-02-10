看完台灣燈會 寶貝車車吃土了！

2017-02-10 16:58

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕全台空氣品質不良，環保署在雲林縣空氣品質監測達到「紅害」等級，台灣燈會賞燈民眾首當其衝，一名到北港賞燈民眾返回河堤停車場後發現，寶貝車竟然蒙上厚厚的粉塵，真的「吃土了！」

台灣燈會為因應龐大的人潮、車潮，預備超大型的停車場供賞燈遊客停車，一位賞燈民眾昨天在北港看完花燈後返回停車場，短短兩、三小時，車子竟被覆蓋上一層厚厚的塵土。

虎尾燈區停車場同樣受到粉塵襲擊，停車場內塵土飛揚，一旁指揮交通的員警紛紛載上口罩防塵，擔心一場任務下來不知到要吸進多少粉塵。

近日天天進出台灣燈會現場的志工建議民眾，東北季風相當強勁，停車場都是臨時的，地面未經夯實，滿滿的粉塵，賞燈民眾務必戴上口罩因應。