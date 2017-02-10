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配天宮燈花踩街嘉年華 大耳香爐小提燈吸睛

2017-02-10  16:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是元宵節，嘉義縣朴子配天宮與朴子市公所將在傍晚舉辦燈花踩街嘉年華；有別於一般元宵小提燈以生肖為主題，今年配天宮推出「大耳香爐」提燈，將廟宇特色以小提燈方式呈現，將在明天下午5點於配天宮前發送給民眾。

朴子市長王如經、嘉義縣副議長陳怡岳、朴子市代會主席黃基全及配天宮董事長黃清田等，今天與幼兒園學童一起彩繪花燈；黃清田說，大耳香爐是珍貴文物，民國初年蒜頭糖廠施工時傳出有妖魔作祟，後來請媽祖收妖，信眾興建「糖廠配天宮」（原名副配天宮），並鑄造大耳香爐呈獻神殿，感謝媽祖庇佑，古諺「樸仔腳香爐，北港廟壁」，就是指配天宮的香爐。

有民眾說，元宵小提燈已經領過不少「雞」花燈，配天宮獨特的大耳香爐，值得收藏。

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  • 配天宮推出「大耳香爐」小提燈。（記者林宜樟攝）

    配天宮推出「大耳香爐」小提燈。（記者林宜樟攝）

  • 配天宮推出「大耳香爐」小提燈。（記者林宜樟攝）

    配天宮推出「大耳香爐」小提燈。（記者林宜樟攝）

  • 配天宮今天舉辦彩繪花燈活動。（記者林宜樟攝）

    配天宮今天舉辦彩繪花燈活動。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： 元宵節 小提燈 朴子配天宮
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