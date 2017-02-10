巨無霸高麗菜重達15斤 時機歹歹1顆100俗俗賣

李重龍的巨無霸高麗菜，大得很誇張。（記者楊金城攝）

2017-02-10 16:40

〔記者楊金城／台南報導〕住下營區賀建里火燒珠部落的老農民李重龍，今年栽種巨無霸高麗菜500顆，1顆重達14至20台斤重，由於目前一般高麗菜價大跌，巨無霸高麗菜也「俗俗賣」，1顆100元，比往年1顆200元便宜一半。

普通的高麗菜1顆約2、3台斤重，1顆平均15台斤重的巨無霸高麗菜難得一見，許多民眾慕名而來搶購。

李重龍栽種的500顆巨無霸高麗菜，絕無僅有，目前約只剩下100顆，有人買來觀賞，是因這麼大顆的高麗菜太特別了，捨不得吃；而巨無霸高麗菜吃起來口感脆甜，也有買來送人，「體面」大方，或者和親友分享品嘗。

李重龍說，高麗菜價大跌，巨無霸高麗菜也以1顆100元「俗俗賣」，大家歡喜就好，明年還會再栽種。

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