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終結單身！網友最推這間月老廟

2017-02-10  16:40

〔記者吳佩樺／台北報導〕下週就是西洋情人節！《OpView社群口碑資料庫》統計2015年1月1日至2017年1月31日，逾二年時間網友提及月老廟的相關討論進行分析，發現「台北艋舺龍山寺」月老神君人氣穩居第一，討論次數遠遠勝過其他廟宇。

第二名則是「台北霞海城隍廟」月老尊神，網友文章常出現「效率」、「快速」等字眼。第三名的「台中樂成宮」月老星君，討論占比最高的是「求復合」經驗文。以地域性來看，台北月老人氣最高，第一、二名的台北艋舺龍山寺與霞海城隍廟，合計聲量近萬筆；前五名上榜廟宇皆為百年古廟。

特別的是，除了一般常見的月老廟，第六名的「新北威明堂兔兒神殿」，以「同志月老廟」竄紅，搶下第六名，人氣超越許多歷史悠久的月老廟。

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  • 《OpView社群口碑資料庫》調查，網友最推台北艋舺龍山寺月老。（OpView社群口碑資料庫提供）

    《OpView社群口碑資料庫》調查，網友最推台北艋舺龍山寺月老。（OpView社群口碑資料庫提供）

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