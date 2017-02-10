台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎

總統蔡英文（中）10日出席「2017台灣國際科學展覽會」頒獎典禮，頒獎予國內青少年科學獎得主陳怡臻（右一）、吳允晴（右二）、林芮吟（左一）及國外青少年科學獎來自新加坡的方雯欣（左二）等。（記者劉信德攝）

2017-02-10 16:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017台灣國際科學展覽會今舉行頒獎典禮，今年最高獎項國內青少年科學獎皆由北一女中學生奪得，分別是化學科陳怡臻、吳允晴及數學科林芮吟，國外青少年科學獎由來自新加坡的方雯欣獲得。陳怡臻、吳允晴以DMAC-BTCN等化合物成功合成透明且發光效率極高的發光元件，可廣泛應用在安全帽及汽車擋風玻璃的衛星導航，兼具環保優勢。

總統蔡英文今出席2017台灣國際科學展覽會頒獎典禮致詞時提到，科學不只是方程式的組合更是解決問題的能力，並期許現場參賽學生，能為人類社會開創更好的未來，堅持初衷，能為世界帶來正面改變是無可取代的成就感。

2017台灣國際科學展頒發的最高獎項青少年科學獎，從獲獎作品中選出2件國內作品、1件國外作品，特別的是今年獲獎得主全都是女生，得獎的3位北一女中學生還都是同班同學。獲獎的北一女學生陳怡臻表示，得知得獎的那一刻非常感動，因為研究過程中一直遭遇挫折，但她認為，女生本來就不比男生差，對於今年是女生當家，一點也不驚訝。

OLED透明發光元件的應用是現代科技相當重要的議題，陳怡臻與吳允晴研發出的「透明有機發光元件」具備透明、高效率的特色，只要將該元件鍍在安全帽面罩、汽車擋風玻璃上，通電後就能顯示地圖或目的地等所需資訊。

數學科林芮吟的研究則為數學圖論應用提供新思維，過去僅證明所有平面圖都是「可五元列表著色」，但林芮吟提出「可四元列表著色」的條件，成果相當具有價值。林芮吟表示，從沒想過自己會得這麼大的獎項，該研究領域一直是我的興趣，也接去很多相關書籍，未來希望能在科學領域上更精進自己的研究，數學系則是未來就讀名單。

「我以為是主辦單位搞錯了!」方雯欣表示，真的沒想過自己會得獎，她的研究成果發現，2,5-DHBA敖鐵蛋白則會增加腦神經細胞的鐵離子，因此若能有效抑制2,5-DHBA敖鐵蛋白，對治療帕金森氏症和阿茲海默症等神經性疾病將更有幫助。方雯欣說，未來希望能將研究成果應用在醫療領域上，幫助新加坡的醫療研究，因此醫科會是大學選讀科系。