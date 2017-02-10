好強！新竹四人疊杯 刷新五項世界紀錄

2017-02-10 16:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市舊社國小陳禹儒、韓宛蓁教練和新竹縣竹中國小郭思涵、吳其祐等4名選手參加竹市主辦的市長盃競技疊杯錦標賽，獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證，打破五項世界紀錄，其中陳禹儒只有7歲，創最小年紀，市府教育處謝傳崇處長代表頒發由德國ISSF世界疊杯運動聯盟所核發的世界紀錄證書，學生快速的疊杯技巧，讓在場者都目不轉睛。

謝傳崇說，竹市去年底在三民國小舉辦市長盃競技疊杯錦標賽，是獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證的賽事，舊社國小七歲的陳禹儒和韓宛蓁教練等四名選手經ISSF世界組織影片審核確認，打破此聯盟各年齡組別紀錄，成為該組別世界紀錄保持者。

謝傳崇說，市長盃競技疊杯錦標賽，是亞洲地區第一場獲得德國世界疊杯運動聯盟（ISSF）認證的官方賽事，選手們可以直接向世界紀錄挑戰的創舉。去年底新竹市體育會競技疊杯委員會承辦市長盃競技疊杯錦標賽，吸引297名選手參加，還開設（樂齡級）組別，吸引近40名阿公阿嬤報名，曾有高齡92歲選手參賽。

這場比賽中有4人刷新5項世界紀錄，其中舊社國小陳禹儒在3-3-3項目以2.139秒刷新7歲組世界紀錄，原紀錄是2.789秒，新竹市社會組韓宛蓁教練，同時打破兩項世界紀錄，包括3-3-3項目以2.430秒刷新40到49歲組世界紀錄 、和3-6-3項目以3.071秒刷新40歲到49歲組世界紀錄。

新竹縣竹中國小郭思涵在Cycle以7.695秒刷新八歲童世界紀錄、吳其祐以1.875秒刷新9歲組世界紀錄，他們3人都與教練韓宛蓁共同練習，且刷新5項世界紀錄。

新竹市體育會競技疊杯委員會和教練韓宛蓁說，疊杯運動是近5年來台灣新興的運動項目，選手們利用杯子，依指定的疊法順序完成動作，並在無犯規情況下，視時間秒數多寡來決定勝負，可訓練選手的反應力、敏捷度與協調度，更能挑戰專注力和穩定力，很適合學童學習，目前已在舊社國小、建功國小等學校推廣。