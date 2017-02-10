| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

草坪頭櫻花池落英繽紛 李花王盛放迎客

信義鄉草坪頭櫻花季進入高峰，知名櫻花池已滿布粉紅花朵，相當美麗。（記者劉濱銓攝）

2017-02-10  16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉草坪頭櫻花季將進入高峰，知名櫻花池已滿布粉紅花朵，除了落英繽紛外，園區高齡64歲的李花王，也已盛放純白花朵，歷經數十寒暑依然屹立挺拔，成為園區另一指標景點。

草坪頭櫻花季自農曆春節前開跑，已吸引超過20萬人次上山賞花，就算非假日，園區也能看見滿滿人潮，而除了櫻花粉嫩吸睛外，園區遍植的桃花、李花也擁有高人氣，特別是多樣花朵紛紛盛開，更為園區增添滿滿春意。

栽種李花王的茶園園主說，李樹種在山坡凹地，周邊有竹子等林木保護，縱使生長超過一甲子，樹勢依舊健康如昔，當初種李子樹只是要給家人吃，而今成為草坪頭的賞花亮點之一，讓他們更珍惜這棵老樹，希望民眾來此都能靜靜欣賞，以後讓更多人都可看到李花王的風采！

廣告
  • 不少遊客慕名前來欣賞櫻花與李花。（記者劉濱銓攝）

    不少遊客慕名前來欣賞櫻花與李花。（記者劉濱銓攝）

  • 園區知名、64歲被稱為「李花王」的李樹，也已盛放白色花朵迎客。（記者劉濱銓攝）

    園區知名、64歲被稱為「李花王」的李樹，也已盛放白色花朵迎客。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 信義鄉 草坪頭櫻花季
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：草坪頭櫻花池落英繽紛 李花王盛放迎客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.