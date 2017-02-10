草坪頭櫻花池落英繽紛 李花王盛放迎客

信義鄉草坪頭櫻花季進入高峰，知名櫻花池已滿布粉紅花朵，相當美麗。（記者劉濱銓攝）

2017-02-10 16:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉草坪頭櫻花季將進入高峰，知名櫻花池已滿布粉紅花朵，除了落英繽紛外，園區高齡64歲的李花王，也已盛放純白花朵，歷經數十寒暑依然屹立挺拔，成為園區另一指標景點。

草坪頭櫻花季自農曆春節前開跑，已吸引超過20萬人次上山賞花，就算非假日，園區也能看見滿滿人潮，而除了櫻花粉嫩吸睛外，園區遍植的桃花、李花也擁有高人氣，特別是多樣花朵紛紛盛開，更為園區增添滿滿春意。

栽種李花王的茶園園主說，李樹種在山坡凹地，周邊有竹子等林木保護，縱使生長超過一甲子，樹勢依舊健康如昔，當初種李子樹只是要給家人吃，而今成為草坪頭的賞花亮點之一，讓他們更珍惜這棵老樹，希望民眾來此都能靜靜欣賞，以後讓更多人都可看到李花王的風采！