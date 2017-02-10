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盡企業社會責任 台灣拜耳員工集資捐基隆食物銀行

2017-02-10  16:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於台北101的台灣拜耳公司，每週五邀請視障工作者到公司為員工按摩，由員工們隨喜樂捐，今天將累積捐款共3萬6000元捐給基隆市政府社會救助金專戶，充實愛心食物銀行。

基隆市社會處長吳挺鋒表示，台灣拜耳與台北市盲人福利協進會合作，促進身障朋友就業機會及管道，也提供員工按摩紓壓服務，集合這筆費用成為年度公益捐款資金，是企業社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）的概念，將公益內化至企業，得到員工認同，也願意參與社會公益，形成正向循環。

目前國內達到CSR目標的企業屈指可數，吳挺鋒說，以前是董事長一句話，企業捐大錢，但員工不知道，也沒有認同感，重點是形成企業正向文化而非錢的多寡，CSR的概念要持續推廣。

台灣拜耳處長黃庭郁說，去年將員工捐款捐給基隆市聾啞協會，今年選擇捐給食物銀行，是看到食物銀行將有限資源做最妥適運用，幫助真正需要的人。

據社會處統計，基隆食物銀行104年發放2470戶、6674人，105年發放2852戶、8507人，年成長率27％，迄今累積已服務1萬680戶、3萬466人。

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  • 台灣拜耳將累積捐款共3萬6000元捐給基隆市政府社會救助金專戶，充實愛心食物銀行。（記者林欣漢攝）

    台灣拜耳將累積捐款共3萬6000元捐給基隆市政府社會救助金專戶，充實愛心食物銀行。（記者林欣漢攝）

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