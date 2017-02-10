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雲林「國姓公」過爐 文物點交閃金光

五股開台尊王「國姓公」將於12日過爐，各股代表今天點交國姓公神像、文物及金牌。（記者黃淑莉攝）

2017-02-10  16:16

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林年度宗教盛事之一「五股開台尊王」（國姓公）過爐將於12日登場，今天五股多位委員在參房股斗南靖興里點交神像、各項文物及金牌，隨後當眾把金牌熔成金條編碼入庫，令許多信徒大開眼界。

「五股開始尊王」奉祀主神鄭成功，無固定廟宇，分為五股在雲嘉地區輪流奉祀，過爐儀式至今已超過百年歷史，今年登祿為雲林縣無形文化資產，今年將由參房股靖興里過爐到肆房股興安村。

肆房股有三村落，興安村15年才輪值一次，全村老少總動員迎接國姓公駐駕，12日當天在村內席開上千桌流水席宴請過爐隨香香客。

五股代表今天齊聚在靖興里靖興宮移交國姓公的神像、文物及信徒酬謝的金牌，興安村爐主朱茂坤表示，點交會十分慎重，各股都要派代表到場見證，先焚香向國姓公報告，接著工作人員把貼有封條的神龕啟封，封條是國姓公的小符沾上傳統糯米製的漿糊貼在同寬的紅綾布，拆下來封條再均分給五股分送給信徒祈福、保平安。接著再由各股委員幫忙神像換新裝後，再放回神龕以封條封存。

五股尊王開始委員會表示，點交會最受矚目是「鎔金」，即點交前一年信徒酬謝國姓公的金牌，接著再熔成金條保存。

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  • 國姓公正駕神尊距今300多年。（記者黃淑莉攝）

    國姓公正駕神尊距今300多年。（記者黃淑莉攝）

  • 五股開台尊王將於12日過爐，各股代表今天點交國姓公神像、文物及金牌。（記者黃淑莉攝）

    五股開台尊王將於12日過爐，各股代表今天點交國姓公神像、文物及金牌。（記者黃淑莉攝）

  • 金牌點交後當場金熔成金條。（記者黃淑莉攝）

    金牌點交後當場金熔成金條。（記者黃淑莉攝）

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