奧國歐洲論壇獎學金 將首度甄選台灣青年
〔記者林曉雲／台北報導〕有71年歷史的奧地利歐洲論壇（EFA）與瑞士Davos世界經濟論壇齊名，每年邀請政經等各界領袖主講，亦提供700名獎學金，給30歲以下青年參與國際盛會，今年首次提供獎學金給台灣青年，主題鎖定在「衝突與合作」，歐洲論壇委由龍應台文化基金會進行甄選，基金會從2月18日起開放申請並進行海選。龍應台今天表示，台灣青年有機會和希臘前財長討論經濟危機、向歐洲領袖請教美國總統川普起來之後的世界變局，與歐洲青年針對國際局勢進行討論，機會非常難得。
龍應台表示，西元1945年第二次世界大戰結束，經過如此大的劫難，為了維持持續性的和平，兩位哲學家發起成立一年一度的歐洲論壇（EFA），該論壇邀請世界頂尖、尤其是政治領袖一起進行三週閉門會議的討論，共同面對全世界極重要的議題，集思廣義要如何解決，每年都會提供獎學金給青年學子參與論壇。
龍應台表示，去年論壇的主題是新啟蒙時代，她受邀擔任講者，歐洲論壇了解台灣是自由民主的社會，主動找上龍應台文化基金會作為歐洲論壇的伙伴，今年首次提供3名獎學金給台灣青年，基金會決定以「海選」的方式選出台灣青年參與歐洲論壇，今年主題是「衝突與合作」，針對現今的戰爭、難民、資源、氣候、經濟、民主等危機四伏的時代，全球村有沒有可以找到新的模式，以化解危機？
國際論壇舉辦地點在阿爾卑斯深山中的一個小村阿爾卑斯巴赫，每年夏天聚集了各界領袖、700名青年及關心議題的各國人士與會，去年即有5千多人參與，包括歐盟主席Jean-Clauda Juncker、聯合國秘書潘基文、烏克蘭外交部長Pawlo Klimkin等人。
凡具我國國籍或持台灣永久居留證，30歲以下青年，具備外語能力證明（TOFEL ibt90以上、雅思6.5以上、全民英檢中高級通過或德語檢定B2通過）即可向基金會報名，收件日從2月18日到4月30日，龍應台表示，除了語言之外，最重要的是對全球議題的關注及具備國際素養，這是台灣青年首次參與歐洲論壇，在阿爾卑斯山中與全球頂尖政府決策者、社會運動家、學術先驅者，進行三週面對面的切磋學習。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 草坪頭櫻花池落英繽紛 李花王盛放迎客
- 台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎
- 南市公教美展百花齊放 菁英臥虎藏龍
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 天下運動賭網來頭大 多次被抄
- 《小珠寶，更美好》3
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Former national coach quits amid gambling scandal
- 國民黨主席選舉如採全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- CPI年增率若續逾2％ 央行會有動作
- 三大法人買超70億 外資買超55億
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- 普門開「后」門 教練寄託羅培甄
- 垃圾換來底渣 雲縣議員突檢採樣送驗
- 新建案銷售率28% 去年北台創新低
- 卡卡愛上經紀人 被追問戀情直說「臉好紅」
- 自由廣場》在野不怕滾水燙
- 謝淑薇母變租霸？欠租30萬垃圾滿屋
- NBA第一「勇」138場不知連敗味
- 面試36家，僅4家給加班費…》網友爆血汗設計業 挨酸能力差
- 網球》索菲亞公開賽 頭號種子提姆爆冷出局
- 丟臉！ 女台商捕鯊割魚翅 遭哥斯大黎加判刑
- 前4傑今對尬 勝隊坐等小巨蛋
- 段宜康諷邱毅：中華人民共和國駐台灣發言人
- 市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制
- 《觀察筆記》輕旅行
- 圓石灘配對賽》第1回合風雨攪局 潘政琮打了13洞高於標準桿5桿
- 《我愛LOGO LOGO愛我》4
- NBA》公鹿帕克十字韌帶又斷裂 本季報銷
- 台北》選舉人名冊「空白、蓋章」 農會改選被疑搞鬼
- 番茄沒有以前好吃？ 20人團隊找出原因
- NBA》痛批甜瓜本性難移 禪師：外界誤解
- NBA》魏少繳第26次大三元追平紀錄 雷霆宰騎士
- 有事嗎？卡卡超級盃中場秀 被指控在「召喚惡魔」
- 奇蹟！ 20歲金魚動腫瘤手術 獸醫搶救成功
- 台電女員工公聽會強奪記者手機 強制罪判拘40天
- 自由廣場》台灣主體 漢文化
- 中油大林儲運中心 2024年落成
- 總統補提名陳慈陽 出任試委
- 糖廠生態湖邊坡工程順利 3月底完工
- 菜單出糗了！ 竟然有「一夜幹魷魚」
標題：奧國歐洲論壇獎學金 將首度甄選台灣青年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email