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奧國歐洲論壇獎學金 將首度甄選台灣青年

2017-02-10  15:48

〔記者林曉雲／台北報導〕有71年歷史的奧地利歐洲論壇（EFA）與瑞士Davos世界經濟論壇齊名，每年邀請政經等各界領袖主講，亦提供700名獎學金，給30歲以下青年參與國際盛會，今年首次提供獎學金給台灣青年，主題鎖定在「衝突與合作」，歐洲論壇委由龍應台文化基金會進行甄選，基金會從2月18日起開放申請並進行海選。龍應台今天表示，台灣青年有機會和希臘前財長討論經濟危機、向歐洲領袖請教美國總統川普起來之後的世界變局，與歐洲青年針對國際局勢進行討論，機會非常難得。

龍應台表示，西元1945年第二次世界大戰結束，經過如此大的劫難，為了維持持續性的和平，兩位哲學家發起成立一年一度的歐洲論壇（EFA），該論壇邀請世界頂尖、尤其是政治領袖一起進行三週閉門會議的討論，共同面對全世界極重要的議題，集思廣義要如何解決，每年都會提供獎學金給青年學子參與論壇。

龍應台表示，去年論壇的主題是新啟蒙時代，她受邀擔任講者，歐洲論壇了解台灣是自由民主的社會，主動找上龍應台文化基金會作為歐洲論壇的伙伴，今年首次提供3名獎學金給台灣青年，基金會決定以「海選」的方式選出台灣青年參與歐洲論壇，今年主題是「衝突與合作」，針對現今的戰爭、難民、資源、氣候、經濟、民主等危機四伏的時代，全球村有沒有可以找到新的模式，以化解危機？

國際論壇舉辦地點在阿爾卑斯深山中的一個小村阿爾卑斯巴赫，每年夏天聚集了各界領袖、700名青年及關心議題的各國人士與會，去年即有5千多人參與，包括歐盟主席Jean-Clauda Juncker、聯合國秘書潘基文、烏克蘭外交部長Pawlo Klimkin等人。

凡具我國國籍或持台灣永久居留證，30歲以下青年，具備外語能力證明（TOFEL ibt90以上、雅思6.5以上、全民英檢中高級通過或德語檢定B2通過）即可向基金會報名，收件日從2月18日到4月30日，龍應台表示，除了語言之外，最重要的是對全球議題的關注及具備國際素養，這是台灣青年首次參與歐洲論壇，在阿爾卑斯山中與全球頂尖政府決策者、社會運動家、學術先驅者，進行三週面對面的切磋學習。

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  • 奧地利歐洲論壇首次提供獎學金給台灣青年，委由龍應台文化基金會甄選。龍應台今天表示，這是台灣青年了解歐洲和歐洲領袖、青年切磋的難得機會。（記者林曉雲攝）

    奧地利歐洲論壇首次提供獎學金給台灣青年，委由龍應台文化基金會甄選。龍應台今天表示，這是台灣青年了解歐洲和歐洲領袖、青年切磋的難得機會。（記者林曉雲攝）

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