天寒地凍 高雄農改場教農民降低寒害
2017-02-10 15:47
〔記者李立法／屏東報導〕強烈寒流來襲，全台冷颼颼，南台灣晝夜溫差大，農作易發生寒害，高雄區農業改良場建議果農引灌溫度較高的地下水保持果樹根溫，或從樹冠上噴霧保溫防寒，並建議菜農在田區覆網或雜草抑制蓆加強保溫，減少落果及凍傷。
高雄區農業改良場表示，熱帶農作物不耐低溫，這波強烈寒流容易造成正值結果期的蓮霧、蜜棗以及開花期的芒果、荔枝等果樹，發生落果、凍傷及落花、著果不良等現象，因此要格外注意低溫變化，並加強防寒措施。
農改場建議，成熟度已足夠的蜜棗及蓮霧果實應提早採收，同時加強果園土壤保濕，引灌溫度較高的地下水保持根溫，葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力，必要時可在果園迎風面，設立防風網。
對於正值開花期的果樹則建議加強飼養授粉昆蟲，增加授粉著果率；周年生產的木瓜、番石榴，應適度疏果，減輕樹體負荷，避免樹勢衰弱導致果實品質下降或落果。
蔬菜方面，冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，農改場建議菜農以畦溝灌水保持土壤溫度，並在田區覆網或雜草抑制蓆加強保溫，網室菜園頂部可多覆蓋一層紗網，阻隔低溫，等氣溫回暖後，則須儘速將田區加蓋的圍網移除，避免濕度過高引起病害。
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