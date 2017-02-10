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北區轉運站不蓋了！ 北市就服處改做數位園區

2017-02-10  15:43

〔記者張凱翔／台北報導〕位於承德路3段的台北市就業服務處現址，去年3月經北市都委會通過做為北區轉運站，以紓解台北車站交通，但遭當地居民、里長和民代強烈反對，北市副市長林欽榮今日宣布北區轉運站不蓋了，就服處與勞動文化園區將改做「台北數位產業園區」，供數位內容產業進駐，預計今年7至8月開始營運。

台北市就業服務處位於承德路3段，規劃勞檢處、就業服務處、勞工教育館3棟大樓，共1438坪，產業發展局預計今年2月就會完成營運規劃，擬定空間配置、收費標準和招商評審委員會，4月就可以招商，並讓原勞檢處、勞教館大樓開始營運，就服處大樓則將於耐震補強工程完工後開始營運。

先前曾強烈反對北區轉運站的重慶里長莊俊王表示，幸好沒有蓋轉運站，對就服處等三棟樓改成數位產業園區感到高興；大同區區長林聰明說，數位產業園區進駐，可以帶動北大同區域的商機，他樂觀其成。

台灣虛擬及擴增實境產業協會秘書長謝京蓓說，數位園區能提供場地讓業界進駐，藉此向民眾展示VR數位科技最新的發展，讓民眾體驗，對北市終於有這樣的空間可以利用感到期待。

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  • 北市副市長林欽榮宣布北區轉運站暫時喊卡，原北市就服處現址將在今年中改做數位產業園區。（記者張凱翔攝）

    北市副市長林欽榮宣布北區轉運站暫時喊卡，原北市就服處現址將在今年中改做數位產業園區。（記者張凱翔攝）

  • 北市勞檢處、就服處與勞教館占地1438坪，完成耐震補強工程後，將改做數位產業園區。（記者張凱翔攝）

    北市勞檢處、就服處與勞教館占地1438坪，完成耐震補強工程後，將改做數位產業園區。（記者張凱翔攝）

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