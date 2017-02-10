台日交流再升級 台中、名古屋4月定期包機對飛

2017-02-10 15:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市與日本友好交流再下一城！市長林佳龍10日在市府與日本三重縣知事鈴木英敬簽訂國際交流備忘錄時表示，台中國際機場4月4日也將與日本名古屋中部國際機場締結姊妹機場，並有定期包機飛航兩地，對觀光將有莫大助益。

簽約儀式在市政大樓舉行，台日官員、各產業界代表近百人到場見證，林佳龍與鈴木英敬共同簽署促進國際交流備忘錄，未來將就觀光、產業發展等面向進行交流合作，並互贈紀念品，日方還特別為2月13日生日的林市長送上生日禮物，場面熱絡。

林佳龍說，為辦好2018世界花博，去年率團前往三重縣桑名市「名花之里」參觀，對於辦理世界花博有很大啟發，這也是未來重要的交流項目。簽署備忘錄後，市府今年將組產業界考察團回訪，並加強兩地文化活動交流，以具體行動加強兩地友好關係。

他又說，去年台灣前往日本的旅客約3百萬人次，日本來台有約2百萬人次，還有可以突破的空間。他並透露，4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」對飛，這將是促成觀光成長最好的方法。

鈴木則說，他是日本最年輕的知事，也是最友台的知事，簽署MOU後，三重與台中將開始新的友誼關係，他感到感謝與光榮；對於2018年台中市的多項重大活動，包含台中三井OUTLET開幕、台日觀光高峰會及2018世界花博等，他也希望利用機會宣傳三重縣觀光；產業合作方面，則希望雙方展示會活動能互相參展，或可透過舉行論壇等方式進行。

市府指出，台中與日本中部地區去年起密切交流，林市長去年前往考察的「名花之里」，是台中世界花卉博覽會的國際合作對象之一；即將於台中港區興建大型OUTLET PARK的三井不動產總部，也位於三重縣；另外，中台灣與中日本去年3月也已簽訂觀光友好交流備忘錄；去年9月台中國際踩舞際更邀請三重縣安濃津YOSAKOI前來演出，造成轟動。