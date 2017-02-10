台日交流再升級 台中、名古屋4月定期包機對飛
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市與日本友好交流再下一城！市長林佳龍10日在市府與日本三重縣知事鈴木英敬簽訂國際交流備忘錄時表示，台中國際機場4月4日也將與日本名古屋中部國際機場締結姊妹機場，並有定期包機飛航兩地，對觀光將有莫大助益。
簽約儀式在市政大樓舉行，台日官員、各產業界代表近百人到場見證，林佳龍與鈴木英敬共同簽署促進國際交流備忘錄，未來將就觀光、產業發展等面向進行交流合作，並互贈紀念品，日方還特別為2月13日生日的林市長送上生日禮物，場面熱絡。
林佳龍說，為辦好2018世界花博，去年率團前往三重縣桑名市「名花之里」參觀，對於辦理世界花博有很大啟發，這也是未來重要的交流項目。簽署備忘錄後，市府今年將組產業界考察團回訪，並加強兩地文化活動交流，以具體行動加強兩地友好關係。
他又說，去年台灣前往日本的旅客約3百萬人次，日本來台有約2百萬人次，還有可以突破的空間。他並透露，4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」對飛，這將是促成觀光成長最好的方法。
鈴木則說，他是日本最年輕的知事，也是最友台的知事，簽署MOU後，三重與台中將開始新的友誼關係，他感到感謝與光榮；對於2018年台中市的多項重大活動，包含台中三井OUTLET開幕、台日觀光高峰會及2018世界花博等，他也希望利用機會宣傳三重縣觀光；產業合作方面，則希望雙方展示會活動能互相參展，或可透過舉行論壇等方式進行。
市府指出，台中與日本中部地區去年起密切交流，林市長去年前往考察的「名花之里」，是台中世界花卉博覽會的國際合作對象之一；即將於台中港區興建大型OUTLET PARK的三井不動產總部，也位於三重縣；另外，中台灣與中日本去年3月也已簽訂觀光友好交流備忘錄；去年9月台中國際踩舞際更邀請三重縣安濃津YOSAKOI前來演出，造成轟動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 寒流急凍淡水7.5度！ 18縣市低溫特報
- 草坪頭櫻花池落英繽紛 李花王盛放迎客
- 台灣國際科展 北一女研發透明發光元件拿最大獎
- 南市公教美展百花齊放 菁英臥虎藏龍
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- Uber司機至交通部怒吼 綠委：找錯人了！
- NBA》「手套」裴頓20號球衣 西雅圖體委會非官方退休
- MLB》還在酸陳偉殷是薪水小偷？看看他老闆賺多少
- 南海風雲再起？ 傳中美軍機空中接近
- 吳清鏞接宜蘭副縣長? 民進黨部主委、議長都反對
- 吳敦義批放寬免繳黨費年齡不公不義 洪秀柱：誤解
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案
- NBA》麥康諾致命拋投 七六人逆轉魔術中止5連敗 （影音）
- 住川普莊園打高球 安倍旅費誰買單？
- 富邦人壽1月只賺724萬
- 韓研究：女性家事繁重 婚後不如男性快樂
- 蔡英文：台灣觀光要成功 做好服務最重要
- 《It Bag 鎖向無敵 》6
- NBA》感嘆聯盟競爭力低下 老皮：只剩魏少和表弟最熱血
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China commends Trump for letter on building a ‘constructive relationship’
- 台積電1月合併營收766.16億元 月減1.9％ 年增8.1％
- 雷霆正面迎擊騎士 今日賽事預告與轉播
- 《It Bag 鎖向無敵 》3
- 川普轟法官 準大法官︰令人沮喪
- 川普哭哭 上訴法院駁回恢復移民禁令
- 基努李維殺紅眼 《捍衛任務2》狂爆頭
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 自由廣場》在野不怕滾水燙
- NBA》格林飆罵讓他甩低潮 杜蘭特：確實有幫助
- 燈會「交通懶人包」 假日有接駁車
- 阿翔單飛超興奮 祈願永離浩子
- 用陰道液體做成香水 女稱周遭男生都瘋狂了
- 《小珠寶，更美好》3
- 川普承諾公布減稅計畫 美股再創新高
- 市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制
- 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
- 被罵「典型的愚蠢演員」 美國隊長槓上前3K黨領袖！
- 川普釋利多激勵美股 歐股收紅
- 殘殺前女友刀刀要命 屏檢聲押凶嫌王信仁
- 寒流發威！桃園2天7人猝死
標題：台日交流再升級 台中、名古屋4月定期包機對飛
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email