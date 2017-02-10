媽攜流鼻血兒下捷運 「外國人」彎腰擦地暖舉被推爆
2017-02-10 16:48
〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運昨（9）日下午出現了暖心的一幕，一位媽媽帶著2個小孩在北投站下車時，其中一名小孩突然流鼻血，血漬瞬間滴下地板，最後是一位外國朋友彎腰將地板擦拭乾淨，還將沾滿血的衛生紙放進自己包包，暖舉讓網友直呼感動。
一名詹姓網友在臉書社團《爆料公社》貼文，表示當時正在捷運紅線往淡水的方向，一位媽媽帶著2個小朋友在北投站下車，但就在下車前，其中一名小朋友突然流鼻血，鼻血瞬間滴到車廂地板都是，但因媽媽急著下車所以並未清理，此時一位綁著辮子頭的女性外國朋友拿出衛生紙將地板血跡擦拭乾淨，並將清理過後的衛生紙放入自己包內，暖心舉動讓獲上萬網友激讚！
不少網友紛紛留言表達對她的感謝：「真的很暖心，期許自己遇到事情時，也能跟他一樣！」、「給台灣人上了一課，讚！」、「他比起台灣人愛台灣的那張嘴，還要更愛台灣這塊地方，並且用行動來證明了」、「台灣最美的風景是人，但是是『外國人』」、「好棒的正面能量！」；也有網友表示：「這時候我們是不是該反省……」、「有點失禮，居然是讓客人來做這件事。台灣人要加油了。」
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