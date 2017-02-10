公路總局：Uber參與租賃車收費派遣管理 就是違法

Uber司機10日前往交通部陳情，並以車隊繞行交通部方式表達訴求。（記者方賓照攝）

2017-02-10 15:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣Uber司機聯盟今日號召上百名Uber駕駛開車繞行交通部，並有約40人於交通部前靜坐，對於Uber司機今日說交通部公路總局103年有發文給小客車租賃公會表示用租賃車可合法接受Uber派遣。公路總局回應表示，當時是請各公會，不得任其駕駛違規帶車加入任何派車平台從事個別經營；且即便使用租賃車，只要Uber公司有參與收費、派遣、管理就是違法行為。

公路總局表示，如果租賃車公司跟Uber合作，租賃業務要以租賃公司為主，Uber公司用出租或是販售APP給租賃公司使用的方式，並不參與租賃車媒合，也未從每趟運送過程中收取費用，這樣Uber公司就不違法；至於Uber司機說有派車單應該就能接受Uber派遣，公總表示，如果真的有派車單，攔檢時也會回頭問租賃公司是否有派遣該車輛，到某地載客去指定地點，如果沒有司機同樣違反公路法第77條，有外拾攬客的違法行為，可以法開罰9千至9萬元。

交通部則表示，1月13日交通部長賀陳旦接見Uber亞太區總監Damian Kassabgi時，Uber曾答應要與計程車業合作，並有條件開放一些資訊給政府；不過交通部要求Uber在台灣「納管、納稅、納保險」立場從未改變，都會區等大眾運輸發達的地方，也沒有再開放Uber的條件，若Uber有投入偏鄉服務意願，未來能採因地制宜角度，在公共運輸服務不及地區，進一步研議納入私人運具共乘、分享。

對於今日駕駛來抗議，交通部也呼籲Uber公司要善盡社會責任，不應該來台灣招募一群司機，為公司賺錢之後拍拍屁股就走人。

Uber條款今年1月6日上路後，在超過12億的高額罰款下，Uber公司日前宣布今日起將暫停叫車媒合服務；不過此舉也引發Uber司機不滿，台灣Uber司機聯盟今日宣稱號召300名司機，開車繞行交通部並提出4點訴求向交通部陳情。

台灣Uber司機聯盟表示，超過1萬6千名的Uber司機在台灣已服務4年，大家只是平凡的上班族、業務員、退休人士或暫待業年輕人，在物價攀升、薪水不升的歹時，Uber提供彈性且努力就會有效的經濟機會，讓每位Uber司機有度過難關的能力。且Uber的創新解決資訊不對稱，透過網路APP服務，使用者搭車前能預知司機、車型及車程價錢，路程結束後能透過互評機制來確保服務品質，如此善意且良性的多方受益機制竟即將消失，連陳述或因地制宜的機會都沒有。

Uber司機同時也是活動發起人之一的沈柏耀指出，對於賀陳旦所說的納管、納稅、納保險，因交通部、金管會及稅局互踢皮球導致無法進行，就連按照103年度公路總局行文指示合法乙式租賃營業車，竟也判定為違規營業。相關單位對於Uber封殺及立法速度，比抓通緝犯的速度還要快，完全漠視這些努力家計，雖然一個月最少可能只減少3千元，但有些人的小孩可能因此就找不到下一罐奶粉錢的來源。Uber司機至今尚未上街頭自我辯護，不是因為沈默是金，是每分每秒務實且珍惜地攢奶粉錢及周轉金。

因此，Uber司機今日提出4點陳情，包含交通部賀陳部長應於一周內與Uber司機代表會面，聆聽司機真實心聲，並明確指示該何去何從；司機願意配合法規，交通部應參考美國、澳洲、新加坡等地，訂立一個合適合宜的法規，給Uber司機一個正名且落實納管機會；政府兩面手法開罰租賃業者與租賃車輛，請交通部明確回應租賃車利用Uber平台是否能合法受保障；行政院應召開跨部會議，重新與Uber公司開啟對話溝通，找出雙贏，為人民謀求最大福利。