言論自由若遭壓縮 林榮基：台灣應大聲反對
2017-02-10 15:34
［記者彭琬馨／台北報導］7日到訪台灣的香港銅鑼灣書店前店長林榮基，昨日接受自由時報專訪時表示，台灣如發現有人打壓言論自由，應該更主動的站出來抗議，現在2300萬人面對不公平的事時，「反應聲音不是很大」，呼籲台灣人應更主動關注港台兩地的言論自由。
林榮基昨下午出席由華人民主書院主辦的「出版自由、言論自由和公民社會—從銅鑼灣書店事件談起」活動。由於林榮基在香港銅鑼灣書店販售中國禁書，於2015年10月遭中國強行帶走、監禁在內地8個月，林榮基此行來台隨身都有警方在旁戒備，邀請林榮基來訪的香港詩人孟浪也十分警戒，因林榮基出席活動時間與前總統馬英九重疊，為避免有其他意外，林結束活動後隨即離去，沒有多做停留。
活動中林榮基談到銅鑼灣事件時表示，事件爆發後，許多關於中國敏感議題的書籍，香港出版商都不敢出，甚至代理台灣書籍的商家，因為有中資背景，也會封殺台灣相關的書籍，而他認為，這就是封殺言論自由。
林榮基強調，未來關於台灣、西藏、香港與蒙古獨立的議題，很有可能都會被歸於基本法23條，香港人面對這個問題只有「出來反對」一個途徑。
林榮基會後受訪時也提到，台港兩地面臨中國的打壓情況，在某些部分是一樣的，他觀察到台灣人對於言論自由的關注度不夠、反對聲音也不夠大，呼籲台港應該多一點交流，因「香港的出路還是看台灣」。
此外，林榮基也提及，無論從國防外交或選舉制度來看，他認為「台灣其實早已獨立」，因此也不用特別強調台獨，保持現狀才是最聰明的作法。
林榮基今將繼續參訪台北書展，並與同行交流獨立書店經營經驗，預計下週二返港。
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