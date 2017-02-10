天氣急凍，雪山降雪了（保七總隊第五大隊提供）

2017-02-10 14:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全台各地受強烈大陸冷氣團影響，不少氣象測站都出現今年入冬後最低溫記錄。海拔3886公尺的雪山主峰也逐漸開始飄下白雪，目前山區約有3至5公分的積雪，從遠處眺望雪山山頭，景致相當動人。

保七總隊第五大隊指出，受天候影響，雪山山區目前白天氣溫約2至3度，夜間氣溫更降至零下6度左右，而海拔高度在三六九山莊以上山區都出現降雪。

保七總隊第五大隊呼籲民眾，山區積雪容易結冰，步道較濕滑，山友登山務必正確使用冰爪、冰斧，確認安全。