提升自來水品質 水公司允諾加速利嘉溪伏流工程
2017-02-10 15:22
［記者王秀亭／台東報導］自來水公司利嘉淨水場是台東最大淨水場，每逢颱風、豪大雨過後，利嘉溪原水濁度飆高，民生用水便深受影響，立委劉櫂豪今天要求自來水公司董事長郭俊銘，儘速規劃利嘉溪伏流水工程計畫，郭俊銘允諾會指示相關單位儘速規劃，預定明年初動工，明年底完成，讓台東市區及周遭鄉鎮的自來水供應，不必再受風災影響。
郭俊銘今天到台東拜會立委劉櫂豪，針對台東自來水普及率、水質品質等問題進行溝通，劉櫂豪表示，台東地區幅員遼闊，多數山區或人口較少的區域，生活用水多賴簡易自來水設施，縣民飲用水品質參差不齊，水公司有必要提升台東自來水普及率，更需針對簡易自來水設施進行全面水質檢測，另影響台東市民飲用水最大的利嘉進水場，其原水來自利嘉溪，易受風災影響水質。
郭俊銘說，未來會盡力協助提升台東自來水普及率，簡易自來水水質部分，也會確保飲用無虞後，才提供民眾使用，至於改善利嘉進水場水質，水公司正規劃利嘉溪伏流水工程計畫，預計107年完成，屆時就算豪大雨、風災造成原水濁度上升，台東地區仍能穩定供水。
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