元宵提燈籠 秀水古厝踩街
2017-02-10 14:46
〔記者劉曉欣／彰化報導〕元宵節不想擠大型燈會，那就在自家當天一起參加提燈籠踩街活動！
秀水鄉的「提燈籠、慶元宵」活動，今天晚上搶先登場，秀水鄉長梁禎祥邀請民眾到秀水益源古厝廣場提燈籠；馬興村長陳明灶表示，現場發放1000個燈籠，再一起提燈夜遊秀水鄉間小路。
鹿港鎮公所將於10日晚上7點在鹿港文武廟停車場發送燈籠2000份，11日傍晚4點的提燈踩街從鹿港體育場出發，踩街終點在文武廟，憑著小提燈在文武廟換摸彩券參加摸彩，當天還有小鹿市集；鹿港鎮長黃振彥邀請民眾一起來參加。
和美鎮公所則是在11日元宵節當天下午4點舉辦提燈籠踩街活動，在和美鎮公所、道東書院、史丹福幼兒美國學校等3個地點領取小提燈與闖關卡，再依照闖關卡分路線及領取小禮物，最後回終點和東國小，持蓋滿章闖關卡投入摸彩箱參與摸彩。
和美鎮長阮厚爵強調，去年整個和美市區大小朋友將近萬人，希望明天的天候回暖，讓提燈踩街親子可以溫暖上路。
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