上學方便多了 神岡新庄大華國中學生13日起有公車坐
〔記者蘇金鳳／台中報導〕住在台中市大雅區新庄、圳堵及楓樹腳的大華國中學生，新學期上課不用擔心無車可搭了，市府交通局協調東南客運98繞及豐原客運220繞兩路公車，從13日開學日起行駛大華國中。
過去住在大雅區新庄、圳堵及楓樹腳，學區是大華國中的學生，因通勤距離很遠，部分學生是由家長接送，部分就搭學生專車，相當不便。
由於從下學期開始，提供專車服務的豐原公車業者不再提供專車服務，讓家長相當擔心，很怕孩子要更早起床且須轉搭兩班車，才能到學校。
經交通局、地方民代、校方及客運業者共同協調，確定東南客運98繞及豐原客運220繞兩路公車將行駛大華國中，學生通勤將更方便，配合免費10公里優惠，更可省下一筆可觀費用。
交通局公共運輸處長陳文政表示，大雅神岡的新庄、圳堵及楓樹腳地區，學區隸屬大雅區大華國中，因距離很遠，且無直達公車可搭，長期以來學生都要靠家長接送，或是每月支付980至1410元不等費用搭學生專車，不僅相當不便，也造成家長不小的經濟負擔。
陳文政表示，經協調後，東南客運98繞及豐原客運220繞兩路公車將行駛大華國中，學生可善用10公里免費的資源，將省下不少的專車費用。
從下學期起，東南客運98繞公車將行駛大華國中，上午6:25於庄尾發車，沿線可搭載居住在新庄及圳堵地區就讀大華國中的學生；豐原客運則以220繞公車於上午6:20、6:40自豐原東站發車，沿線可搭載社口及楓樹腳的該校學生。
另外，這兩路公車下午約17:10在大華國中放學後，將有3個班次會行停靠該校學府路校門旁的公車站，方便學生回家。
交通局提醒，這兩條路線除了原路線代號加上「繞」字作為區別外，也要求客運公司要加強繞駛車輛的標示，在公車擋風玻璃處標示「經大華國中」字樣，以利學生識別。
交通局王義川表示，已請教育局將此次協調結果通知大華國中，校方也會告知學生，請學生注意公車到站時刻，並準備好悠遊卡或一卡通搭乘。
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標題：上學方便多了 神岡新庄大華國中學生13日起有公車坐
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