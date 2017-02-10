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南市公教美展百花齊放 菁英臥虎藏龍

2017-02-10  14:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市一年一度公教人員美展，今天在國立台南生活美學館開幕，上百幅作品美不勝收，公務之餘的創作水準，足讓大家來評頭論足，而且不乏國中生親子作品，也讓專家讚賞有加。

人事處處長許瑛峰表示，台南是台灣歷史之源，匯聚多元族群與文化，在歲月淬煉下，展現十足的魅力風采，無論是自然美景、人文風情、老街巷弄、城市記憶軌跡，都是藝術創造的最佳素材，透過公教美展的舉辦，大家盡興揮筆之外，同時凝聚市府團隊如家人般向心力。

這次參展作品共150件作品，來自各機關學校公教人員創作，包含國畫、書法、油畫、水彩等不同類別，雖是利用公餘時間從事的創作，作品卻具獨特創作風格與特色，而且人物描繪生動傳神，畫中所流露出的真摯情感，展現豐富創作能量與人文關懷。

美學館館長陳柏欽表示，深厚的文化歷史底蘊，成就台南獨一無二的品牌，尤其是美術創作，讓人們在忙碌的生活之餘，開展心靈另一片新天地，創造豐富的生活美感。

展場作品亦有QRcode供參觀民眾手機瀏覽創作說明之外，亦同步上傳到市府人事處線上藝廊專區，提供無法到場的民眾上網欣賞。

公教美展即日起展至3月5日。

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  • 前新市區區長鄭枝南（右3）愛好文墨，上乘佳作亦在展作之列。（記者洪瑞琴攝）

    前新市區區長鄭枝南（右3）愛好文墨，上乘佳作亦在展作之列。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南公教美展部份作品有QRcode供手機掃瞄瀏覽創作說明。（記者洪瑞琴攝）

    台南公教美展部份作品有QRcode供手機掃瞄瀏覽創作說明。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南公教人員美展，在國立台南生活美學館展出，人事處長許瑛峰（右2）、美學館長陳柏欽（右1）參觀作品，與1位國中生作者交流心得。（記者洪瑞琴攝）

    台南公教人員美展，在國立台南生活美學館展出，人事處長許瑛峰（右2）、美學館長陳柏欽（右1）參觀作品，與1位國中生作者交流心得。（記者洪瑞琴攝）

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