南市公教美展百花齊放 菁英臥虎藏龍
2017-02-10 14:14
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市一年一度公教人員美展，今天在國立台南生活美學館開幕，上百幅作品美不勝收，公務之餘的創作水準，足讓大家來評頭論足，而且不乏國中生親子作品，也讓專家讚賞有加。
人事處處長許瑛峰表示，台南是台灣歷史之源，匯聚多元族群與文化，在歲月淬煉下，展現十足的魅力風采，無論是自然美景、人文風情、老街巷弄、城市記憶軌跡，都是藝術創造的最佳素材，透過公教美展的舉辦，大家盡興揮筆之外，同時凝聚市府團隊如家人般向心力。
這次參展作品共150件作品，來自各機關學校公教人員創作，包含國畫、書法、油畫、水彩等不同類別，雖是利用公餘時間從事的創作，作品卻具獨特創作風格與特色，而且人物描繪生動傳神，畫中所流露出的真摯情感，展現豐富創作能量與人文關懷。
美學館館長陳柏欽表示，深厚的文化歷史底蘊，成就台南獨一無二的品牌，尤其是美術創作，讓人們在忙碌的生活之餘，開展心靈另一片新天地，創造豐富的生活美感。
展場作品亦有QRcode供參觀民眾手機瀏覽創作說明之外，亦同步上傳到市府人事處線上藝廊專區，提供無法到場的民眾上網欣賞。
公教美展即日起展至3月5日。
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