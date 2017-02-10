連日低溫 人安開放街友夜宿

2017-02-10 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕寒流來襲，氣溫屢創新低，一般人在室內都仍能感受寒冷，更遑論餐風露宿的街友。人安基金會各地平安站目前已啟動「防寒機制」，提供街友暫宿，以防止凍死的憾事發生。

人安基金會表示，寒流來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更艱鉅，因此將啟動防寒機制，除加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食外，在氣溫低於15度以下時，將掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。