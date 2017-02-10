台中舊火車站移植榕樹 護樹團體要求原地保留

2017-02-10 14:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中舊火車站廣埸今日施工，位在國光客運旁被保護的榕樹、木棉樹各一株將被移植，護樹團體今天前往現場抗議，眾人表示，市府一開始就應納入設計，不應為方便客運進出而移植，要求變更設計、老樹原地保留且改善棲地。

建設局表示，目前規劃只移植榕樹，木棉樹留在原地，至於移植榕樹原因，在於榕樹位於台中火車站前廣場的車道出入動線上，且該樹目前棲地環境不佳、生長受限且病蟲害嚴重，日照也有被大樓阻檔情形，因此決議移植到距離100公尺的廣場，環境比現在更好。

台中火車站舊廣場今天開始施工，台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲、大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴、台灣護樹聯誼監事林千尋等護樹人士，今天集結在廣場旁，抗議市府移植老樹決策粗糙，為了讓客運進出，就要移植被保護的榕樹及木棉樹，而且竟然是市府的「樹木保護委員會」通過，痛批樹保委員會已成為「移植委員會」。

江慶洲表示，這兩株被保護的樹木，生長狀況良好，但市府竟說是棲地不好，因此要移植，為何不朝向改善棲地的方式來著手。

江慶洲不滿地說，保護樹木委員會有17個委員，就有8個是市府一級主管，遇到市府自己的工程，就應該迴避，但此一移植計畫，不但市府未迴避，主持會議還是副市長層級，市府應設「樹保處」，在保護樹木上才夠專業。

他強烈質疑指出，市府說榕樹是在道路上，影響客運進出，但是火車站前的客運，有必要開很快嗎，請市府告訴市民為何要移植？

徐宛鈴則表示，對於移植的決議她非常生氣，因為她也是保護樹木委員會的成員，二年前她就建議市府，應把榕樹及木棉樹納入廣場改善的設計工程中，但不被採納，委員會又不是採用表決方式，就莫名其妙通過。

眾人並高呼「友善老樹，融入設計」，要求市府變更設計，讓老樹原地保留。

建設局表示，移植的決議經農業局樹木保護委員會審查，通過列管的老榕樹的移植計畫，要將榕樹往北移植，移植後的位置也規劃充足綠地，讓根系有良好生長空間，病蟲害問題也能夠在移植過程一併處理。